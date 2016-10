O Supremo não silencia maletas

A verborragia figadal do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), vangloriando-se da decisão monocrática do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori Zavascki é uma vitória de Pirro. O magistrado suspendeu, em liminar, a Operação Métis no Senado mas Mas não a invalidou, por enquanto. No entanto, a PF (Polícia Federal) já avançou nas perícias das maletas de varreduras de grampos e sabe o que aconteceu no submundo do Congresso Nacional. Isso pode contribuir para a Operação Lava-Jato. Estão todos tremendo – no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto – com o que pode ser revelado.

A conferir

O plenário do STF pode decidir pela anulação ou continuidade da operação – neste caso, a Corte pedirá à PF mais diligências, dando prosseguimento à devassa.

Ouvidoria

A Coluna citou que a PF investigava se o software das maletas foi adulterado para fazer escutas telefônicas. O Instituto Nacional de Criminalística é um dos melhores do mundo.

Alvo dos juízes federais

Calheiros fez pior ao dizer que o termo “juizeco” não se referia ao titular da 10a- Vara Federal de Brasília, Valisney Souza de Oliveira (que ordenou a operação da PF contra a Polícia do Legislativo, há uma semana). Deixou conotar, então, que generaliza o neologismo pejorativo. Briga grande.

C.S.I. Blumenau

Hollywood é aqui. A PF infiltrou um agente em uma academia de Blumenau (SC) por meses, a fim de pegar Michael Knighten, um hacker foragido dos Estados Unidos. Ele é acusado de desviar US$ 2 milhões de empresas norte-americanas. Mesmo utilizando o nome de Michael Sabatine, o golpista foi pego pela impressão digital em um copo de plástico periciado pelo Instituto Nacional de Criminalística.

Tolerância zero

A direção dos Correios assinou ontem a adesão ao programa de Integridade da CGU (Controladoria-Geral da União), conhecido como “compliance anticorrupção”. A estatal adotará um conjunto de medidas para prevenir, detectar e remediar a ocorrência de fraudes e corrupção na empresa.

Saldo trabalhista

Comandante do PTB paulista, o deputado Campos Machado fechou feliz o balanço da eleição. O partido emplacou 150 prefeitos ou vice-prefeitos e compõe chapa em sete das 13 cidades onde haverá segundo turno.

Encostou

Machado também contabilizou quase 600 vereadores – fez a terceira maior bancada no Estado, atrás apenas do PSDB, que controla o Palácio dos Bandeirantes, e do PMDB, inquilino do Palácio do Planalto.

Estrada$

É evidente que as estradas brasileiras estão longe do ideal. Mas a pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, divulgada em hora pertinente, associada à ofensiva de assessoria de imprensa pautando as TVs, explica a ganância das bancadas parlamentares por emendas de obras no DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e no Ministério dos Transportes.

Três hospitais

Os custos são altos para os desvios (ops!) de rodovias, os entroncamentos. Como explicar ao cidadão que duas obras simples de emendas em estradas de Governador Valadares (MG) estão avaliadas em R$ 250 milhões? Isso levantaria três hospitais.

Salve, Valisney!

O juiz Valisney Souza é raridade e merece respeito. Autoridades do Judiciário e da PF sempre reclamaram, nos bastidores, que os magistrados da capital federal evitam autorizar grampos ou operações para não terem dores de cabeça com políticos.

Letras garrafais

Os agentes do Congresso sonham com uma equiparação à temida e aplaudida Polícia Federal. O uniforme dos seguranças patrimoniais tem na camisa a inscrição “Polícia Federal”, com a palavra “Legislativa” bem pequena, ao centro.

Canetada

A turma já têm poder de inquérito e de varreduras, além do direito ao porte de armas. Concedidos, em resolução, pela caneta de Calheiros, presidente da Casa.

Oncologistas, uni-vos!

O Rio de Janeiro recebe hoje e amanhã, no hotel Royal Tulip São Conrado, especialistas no 4o- Congresso Internacional de Oncologia D’Or. Eles debatem avanços no diagnóstico e tratamento do câncer.

Ponto Final

Calheiros já é alvo de nove processos no Supremo.

Comentários