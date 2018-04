O Supremo retoma nesta quarta-feira o julgamento que decidirá sobre a prisão de Lula após a condenação em segunda instância

O STF (Supremo Tribunal Federal) volta a se reunir nesta quarta-feira (04) para dar continuidade ao julgamento iniciado no dia 22 de março que decidirá se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será preso após a condenação em segunda instância.

A sessão está prevista para iniciar às 14h. No julgamento, cada um dos 11 ministros da Corte votará pela concessão ou pela rejeição do habeas corpus preventivo apresentado pela defesa de Lula com o objetivo de impedir a prisão do ex-presidente, condenado em janeiro a 12 anos e um mês de reclusão pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região). Tanto para determinar a prisão quanto para conceder o habeas corpus que a impediria, serão necessários os votos de pelo menos seis dos 11 ministros do STF.

Na sessão, os ministros decidirão se permitem que Lula recorra da condenação em liberdade até o chamado trânsito em julgado do processo – ou seja, até o esgotamento de todos os recursos possíveis nas quatro instâncias do Judiciário (incluindo as duas últimas, o Superior Tribunal de Justiça e o próprio STF).

Em 2016, em uma decisão provisória, por seis votos a cinco, o STF permitiu a chamada “execução provisória” da pena, pela qual o réu já pode ser preso se condenado na segunda instância da Justiça – caso do TRF-4.

Ministros contrários à prisão em segunda instância defendem uma nova deliberação do STF sobre o assunto, de caráter definitivo, mas ainda não há data marcada para isso. A nova análise depende de decisão da presidente do STF, Cármen Lúcia, que já afirmou não ter intenção de colocar o tema na pauta.

Relembre o caso

Em janeiro, o ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e um mês em regime inicialmente fechado pelo TRF-4, responsável por analisar os processos da Operação Lava-Jato em segunda instância.

No entendimento do TRF-4, a OAS deu um apartamento triplex em Guarujá (SP) ao ex-presidente em retribuição a contratos firmados pela construtora com a Petrobras. Lula se diz inocente, e a defesa alega que não há provas contra ele.

No dia 26 de março, o TRF-4 negou um recurso ao próprio tribunal contra a condenação, chamado de embargo de declaração, mas Lula não foi preso por força de um salvo-conduto concedido pelo STF antes, no dia 22, quando começou o julgamento do habeas corpus na Corte.

A defesa já manifestou intenção de apresentar um segundo recurso ao TRF-4. Conforme a assessoria do tribunal, só após a rejeição dessa nova apelação pela Oitava Turma do TRF-4, mesmo colegiado que julgou o processo, será considerada esgotada a jurisdição de segunda instância. Se isso acontecer e se o STF permitir a execução da pena, o TRF-4 envia um ofício ao juiz Sérgio Moro comunicando a decisão e caberá a ele mandar a Polícia Federal prender Lula.

STF

Na ação junto ao STF, a defesa do ex-presidente pede que Lula só seja preso quando o processo transitar em julgado, ou seja, quando não couber recurso a mais nenhuma instância da Justiça. Os advogados de Lula argumentam que, segundo a Constituição, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

