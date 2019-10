O Supremo tem 3 votos a 1 a favor da prisão após condenação em 2ª instância. O julgamento prossegue nesta quinta

Três ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) votaram nesta quarta-feira (23) a favor do início do cumprimento da pena de prisão de réus condenados na segunda instância da Justiça, antes mesmo do chamado trânsito em julgado da sentença (momento em que se esgotam todas as possibilidade de recurso). Um ministro votou contra.

O julgamento foi suspenso no fim da tarde e será retomado nesta quinta (24). Faltam os votos dos outros sete ministros.

O primeiro a votar foi o relator, ministro Marco Aurélio Mello. Ele votou pela mudança no entendimento da Corte, a fim de derrubar a autorização para que condenados na segunda instância da Justiça comecem a cumprir pena de prisão antes mesmo do chamado trânsito em julgado da sentença.

Mais cedo, a AGU (Advocacia-Geral da União) e a PGR (Procuradoria-Geral da República) apresentaram suas manifestações, a favor da manutenção da execução provisória das penas.

Marco Aurélio Mello

No voto, Marco Aurélio Mello afirmou que sua visão do tema é desde sempre conhecida. “Desde sempre implemento a resistência democrática e republicana na matéria, incontáveis habeas corpus voltados a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão”, afirmou.

Mello afirmou que observará o pronunciamento da Corte, mesmo que seja contrário à sua posição, porque será vinculante (valerá para todos os casos na Justiça). Mas defendeu que “a culpa surge após alcançada a preclusão maior”.

Ainda segundo o relator, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.