O SUS tem um novo remédio para a tuberculose

Quem sofre de tuberculose terá à disposição um novo medicamento que promete facilitar o tratamento da doença. Tudo porque o Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos-Fiocruz) anunciou já ter disponibilizado ao SUS, apenas nesse ano, mais de sete milhões de comprimidos do 4×1, remédio que reúne em uma única dosagem os quatro principais ativos que combatem a doença. Com a novidade, o paciente precisa ingerir apenas uma cápsula, e não mais quatro.



O novo medicamento possui no mesmo comprimido as substâncias isoniazida, rifampicina, etambutol e pirazinamida, que são os responsáveis pelo combate à tuberculose. Esse tipo de tratamento, em Dose Fixa Combinada é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) o mais eficaz no combate à doença. A Fiocruz tem como meta distribuir 24 milhões de comprimidos do novo medicamento ao SUS.

Segundo a Fiocruz, um dos principais entraves para eliminar a tuberculose é o abandono do tratamento por parte dos pacientes, muito em função da quantidade de comprimidos e da longa duração do processo de recuperação (normalmente estipulado em seis meses). Outro alerta da fundação é que o abandono da terapia pode provocar formas mais resistentes da doença.

De acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 70 mil novos casos de tuberculose são registrados no Brasil anualmente, levando cerca de 4,6 mil pessoas ao óbito. No ano passado, o percentual de cura foi de 73%, com destaque para os estados do Acre (84,2%), de São Paulo (81,6%) e do Amapá (81,7%), que alcançaram os melhores índices.

No primeiro dia de mutirão para agilizar a fila do Sisreg na Atenção Primária em unidades de saúde do Rio, no sábado, 13.311 solicitações de consultas foram revisadas. Até o fim do mês, mais de 120 médicos reguladores da prefeitura vão trabalhar das 8h às 17h para reorganizar os encaminhamentos. A meta é rever 80 mil demandas. Com o trabalho, a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde espera diminuir de 120 para 90 dias o tempo de espera no atendimento dos pacientes no município.

Estão sendo revisadas demandas para atendimentos de várias especialidades, como ortopedia, endocrinologia, cardiologia e pediatria. Aqueles casos de menor gravidade e risco serão devolvidos para as unidades de Atenção Primária de origem, que devem ser capazes de resolver até 80% dos casos de doenças da população, para atendimento pelo médico de família. Já os de maior complexidade, que comprovadamente precisem de avaliação do especialista, serão mantidos no sistema.



A ação ‘É com a gente!’ faz parte da programação do #OrgulhoSUS, feito anualmente em diversas cidades para celebrar o comprometimento de profissionais da saúde e usuários pela melhoria do SUS.

