O tamanho da crise

O pior da crise institucional é a falta de interlocutores pelo Legislativo, como observou ontem à tarde a senadora Rose de Freitas (PMDB-ES). Ao se jogar o país numa vingança jurídica, as grandes indagações se transformam em grandes questões. “É o pior do mundo”, resume Rose.

O seu colega gaúcho, senador Lasier Martins (PDT), é enfático ao responsabilizar Renan Calheiros pelo agravamento da situação. “É uma afronta a outro Poder”, afirma. Para uma figura felpuda da política, um passarinho sabe o tamanho da pedra que come. O julgamento de hoje no STF vai mostrar a circunferência dessa pedra.

Sinal amarelo

O calor provocado pela situação de emergência também tirou da rotina a ministra Cármen Lúcia. Entra e sai no gabinete da presidente do STF movimentou ministros e assessores desde cedo e terminou tarde.

Dois a zero

O escritório de advocacia que patrocinou a ação da Rede Sustentabilidade contra Renan Calheiros é o mesmo que sustentou a inconstitucionalidade da proibição do aborto de anencéfalos. O ministro do STF Luís Roberto Barroso já trabalhou na banca.

Deferência

O general quatro estrelas Sérgio Etchegoyen, do Gabinete de Segurança Institucional, ajudou a convencer o presidente Michel Temer a retirar os militares das Forças Armadas da reforma previdenciária.

Cenário de catástrofe

Minas Gerais entrou no clube dos estados com as piores condições financeiras ao lado do Rio e Rio Grande do Sul. A declaração de calamidade financeira, na opinião do deputado Rodrigo Costa (PSDB-MG), antecipa a “tempestade perfeita” para a crise com contornos imprevisíveis. Para piorar, diz ele, o “governador (Fernando Pimentel) só toca a coisa”.

Efeito bumerangue

O ministro Marco Aurélio Mello foi elogiado entre empresários e internamente no STF. Ele esperou o mercado fechar na segunda à noite para soltar a liminar que tirou Renan Calheiros da presidência do Senado. O efeito na cotação do dólar frente ao real seria devastador.

Alô, alô fiscalização

A Anac se faz de surda diante de mais de 102 acidentes com helicópteros da marca Robinson modelos R22 e R44, que provocaram 51 mortes em dez anos. As últimas vítimas fatais foram uma noiva e mais três ocupantes que seguiam para um casamento em São Paulo.

De escanteio

Cresce movimento a partir de São Paulo para apear Marina Silva do comando da Rede. Articulações correm em torno do deputado Miro Teixeira, que é do Rio.

O retorno

Começa em meados do próximo ano a construção da nova Estação Antártica Comandante Ferraz. Os primeiros equipamentos serão desembarcados de um navio chinês. A base vai custar US$ 99,6 milhões, cerca de R$ 396 milhões.

Memória

Em fevereiro de 2012, a base brasileira na Antártica foi destruída por um incêndio. Dois militares perderam a vida.

Choro de perdedores

Paralela à crise institucional, outra confusão política de menor envergadura recrudesce nos corredores entre o Palácio do Planalto e a Câmara. Os deputados Baleia Rossi (PMDB-SP) e o líder do PPS, Rubens Bueno (PR), que estão fora do páreo para substituir Geddel Vieira Lima, abriram guerra com o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha (PMDB).

Futurologia

Barrados segundo dizem pelo ministro, os dois alfinetam Eliseu pelo seu passado que não estaria à altura de um novo governo. . “Eu disse isso em maio, quando Temer estava escolhendo seu ministério. Deu no que deu”, lamenta Bueno.

São Pedro

Choveu granizo (literalmente) no Congresso Nacional no final da tarde de ontem. Raios e trovões desenharam o cenário perfeito que envolve o Senado neste momento.

Desapega

Senador Lindberg Farias (PT-RJ) tem se comportado mais como estudante da UNE do que como senador da República.

Excelente exemplo

O Ciep Leonel de Moura Brizola, em Niterói (RJ), vai receber o “Selo LabelFranceÉducation”, como excelência educacional. É a única escola do Brasil a receber a honraria da França.

Ponto Final

Com a falta de dinheiro, o governo do Distrito Federal decidiu privatizar o Autódromo Internacional Nelson Piquet.

Comentários