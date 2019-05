O Teatro Renascença, em Porto Alegre, recebe nesta quinta e sexta-feira o espetáculo “Ordinários”

Integrando a intensa programação de espetáculos do 14º festival “Palco Giratório” do Sesc (Serviço Social do Comércio), o Teatro Renascença, em Porto Alegre, recebe nesta quinta e sexta-feira, às 19h, a peça “Ordinários”. A atração é apresentada pelo grupo LaMínima, de São Paulo.

No palco, os atores Fernando Paz, Fernando Sampaio e Filipe Bregantim encenam a história de três soldados que formam um pequeno e improvável pelotão, tomado pela angústia da espera enquanto treinam até finalmente receber uma missão.

À medida em que o trio avança em território inimigo, revelam-se os segredos que um esconde do outro e mais fica evidente o quanto as suas personalidades são inadequadas às exigências de uma guerra. Ou será que nenhum indivíduo está preparado para o combate bélico, até que esteja no front?

O ingresso, com valores de R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada), podem ser adquiridos uma hora antes, na bilheteria do teatro, localizado no Centro Municipal de Cultura (avenida Erico Verissimo, quase esquina com Ipiranga, bairro Menino Deus). Também estão disponíveis no site www.sesc-rs.com.br.

“Ordinários” tem concepção de Alvaro Assad, Fernando Paz, Fernando Sampaio e Filipe Bregantim, com roteiro de Newton Moreno, Alvaro Assad e LaMínima e direção/preparação mímica de Almir Martines.

Como assistente de dramaturgia, Almir Martines, e na direção musical Marcelo Pellegrini. Iluminação: Marcel Alani

Figurino e visagismo: Carol Badra. Cenografia: LaMínima. Adereços: Dario França, Juciê Batista e Reticências. Assessoria técnica de magia: Ricardo Malerbi.

Direção de produção: Luciana Lima. Produção executiva: Priscila Cha. Assistência de produção e de administração: Chai Rodrigues. Supervisão geral: Fernando Sampaio.

“Nós Por Nós”

Nos mesmos dias e horário, o “Palco Giratório” estará presente no Teatro do Sesc no Centro Histórico (avenida Alberto Bins) com a montagem “Nós Por Nós”, a cargo da trupe Teatro Sarcáustico. Em destaque, o questionamento sobre o afeto como forma de resistência.

No elenco, os performers Daniel Colin, Guadalupe Casal, Ricardo Zigomático e Ursula Collischonn, sob direção de Daniel Colin e Ricardo Zigomático, com assistência de Vitória Titton. A cenografia e de Daniel Fetter, Valquiria Cardoso e Alex Limberger, auxiliados por Natasha Villar. Na produção, Daniela Lopes, Cardápio Cultural e Ricardo Zigomático.

Festival

Promovida de 3 a 25 de maio pelo Sesc, a edição deste ano do “Palco Giratório” reafirma o festival como um dos importantes eventos brasileiros de artes cênicas. Artistas, técnicos, agentes culturais e plateias têm a oportunidade de conhecer trabalhos produzidos em todo o País.

As atrações são definidas por programadores do Sesc atuantes em todos os Estados, além de espetáculos convidados a partir de uma seleção realizada por curadorias locais. No Rio Grande do Sul, também participam três profissionais de cidades do Interior (Canoas, Gravataí e Caxias do Sul) que escolheram conjuntamente mais dez propostas representativas da produção gaúcha.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: