O técnico da Bélgica evitou projetar um eventual duelo com o Brasil nas quartas de final do Mundial

A Bélgica venceu mais uma nesta quinta-feira (28) e garantiu o 100% de aproveitamento no Mundial, que ocorre na Rússia. Ao mesmo tempo, assegurou a posição no lado considerado mais difícil da chave do mata-mata, em que há também a Seleção Brasileira, eventual adversário dos belgas nas quartas de final da competição. O técnico Roberto Martínez, no entanto, não quer projetar o possível confronto com os brasileiros.

“Não acredito que se possa ter sucesso em um Mundial tentando buscar um caminho fácil, vimos isso na Eurocopa [de 2016]”, disse o treinador, que poderia ter entrado no lado mais tranquilo da chave se tivesse empatado nesta quinta. O 0 a 0 deixaria os ingleses em primeiro lugar no grupo pelo critério de cartões amarelos.

Ao ficar na primeira posição da chave, a Bélgica garantiu o duelo com o Japão nas oitavas de final, na próxima terça-feira (3). “Temos que nos concentrar agora no Japão. A Inglaterra jogará com a Colômbia. E, se pensarmos mais além, acredito que estaríamos arriscando muito.”

Para um duelo entre Brasil e Bélgica nas quartas, o time do técnico Tite precisará vencer o México, na segunda-feira (2), pelas oitavas de final. E os belgas terão que superar o Japão. Brasileiros e europeus são os favoritos nestes duelos.

Em relação ao desempenho do seu time, Martínez fez elogios ao seu elenco – a Bélgica jogou com time praticamente reserva nesta quinta. “A vitória foi consequência de uma performance muito boa”, disse o treinador, que evitou se empolgar com o aproveitamento de 100% do seu time até agora no Mundial.

“Não dá para estabelecer um cenário ideal [para os próximos jogos]. Nós já vimos grandes seleções serem eliminadas. Temos que olhar para nós mesmos, temos um grupo forte. Vamos enfrentar o Japão e temos que estar prontos para isso”, declarou.

Melhor campanha e ataque

Com essa vitória sobre o time britânico, a Bélgica fechou a primeira etapa do Mundial na liderança do Grupo C e também alcançou a melhor campanha geral da competição. Foi um dos únicos três times com 100% de aproveitamento – três vitórias em três jogos.

Os outros foram o Uruguai, no Grupo A, e a Croácia, no Grupo D. Mas a Bélgica teve melhor saldo de gols – sete, contra seis dos croatas e cinco dos uruguaios.

Os belgas também tiveram o melhor ataque da fase de grupos. Foram nove gols, anotados nas vitórias de 3 a 0 sobre o Panamá, 5 a 2 diante da Tunísia e, com time reserva, 1 a 0 frente à Inglaterra (que também poupou titulares). Rússia e Inglaterra fizeram oito gols cada.

Deixe seu comentário: