O técnico da Croácia considera a Seleção Brasileira favorita na Copa do Mundo da Rússia

O técnico da Croácia, Zlatko Dalic, quer aproveitar o amistoso deste domingo (11h) contra o Brasil, em Liverpool (Inglaterra), para testar a real força de sua seleção na Copa do Mundo da Rússia (14 de junho a 15 de julho). Ele terá que enfrentar a Argentina já na primeira fase do torneio e encara o jogo no estádio Anfield Road como um bom ensaio para saber até onde sua seleção poderá chegar.

“Nós vamos jogar contra um favorito ao título e este será um grande teste para medir a nossa força para o duelo contra os argentinos e para os demais desafios no Mundial”, ressaltou o treinador durante uma entrevista coletiva nesse sábado, antes do treino de reconhecimento do gramado na cidade dos Beatles.

Sem fornecer informações muito detalhadas sobre a sua estratégia para encarar o time sob o comando de Tite, Dalic admitiu que fará alterações táticas em parte do jogo com o Brasil. O objetivo é justamente ver o que poderá funcionar contra a equipe de Leonel Messi e companhia.

“Ei vou mudar o estilo de jogo, vamos tentar algo contra a Argentina, para ver se funciona nos primeiros 45 minutos contra a Seleção do Brasil”, adiantou. “Teremos grandes experiências neste amistoso, que funcionará como um grande teste.” Além da Argentina, a Croácia terá como adversários no Grupo D a Nigéria e a Islândia.

Relevância

Zlakto Dalic, 51 anos, encerrou a sua carreira de jogador de futebol em 2001. Desde então, atuou como assistente técnico e treinador de clubes como o Vartks (Croácia), Al-Hilal (Arábia Saudita) e Al-Ain (Emirados Árabes).

Ele é humilde ao admitir que o jogo deste domingo será o mais importante de sua carreira internacional. Mas demonstra confiança e otimismo: “A Croácia tem condições de jogar contra qualquer time.”

Além disso, pesa a seu favor de si a confortável situação de não se sentir obrigado a vencer os brasileiros. “Se perdermos, não será nenhuma tragédia”, ressalta. “Não acho que a Croácia será melhor ou pior na Copa do Mundo, dependendo do resultado deste domingo. Antes de mais nada, esse será um momento importante para nos aprimorarmos, a fim de chegar em alto nível para a estreia contra a Nigéria”.

Trajetória

A Seleção da Croácia já disputou quatro Copas do Mundo, alcançando a melhor posição em 1998, na Copa da França (vencida pelos donos da casa), com um terceiro lugar, após vencer a Holanda.

Naquela equipe, as principais estrelas eram Davor Suker (artilheiro do mundial) e Zvonimir Boban (atleta do Milan da Itália). A campanha foi surpreendente, derrotando a Alemanha nas quartas-de-final por 3 a 0 mas perdendo na semi-final para os anfitriões por 2 a 1.

Já na Copa de 2002 e na Eurocopa de 2004, a equipe croata não conseguiu passar da primeira fase. O mesmo ocorreu na Copa de 2006, disputada na Alemanha, quando terminou em vigésimo-segundo lugar.

