O técnico da Inglaterra disse que será difícil parar o Brasil na Copa de 2018

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, avaliou positivamente o empate sem gols desta terça-feira contra o Brasil, em Londres, e afirmou que será muito difícil parar a seleção de Tite na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Enfrentamos a melhor equipe do mundo e conseguimos um bom empate, portanto tiramos coisas positivas da partida. Vai ser muito difícil parar o Brasil na Copa do Mundo do ano que vem”, afirmou Southgate em entrevista coletiva depois do amistoso.

Com vários desfalques e uma postura bastante defensiva, a Inglaterra encerrou o ano com dois empates sem gols. Além do Brasil, a equipe de Southgate também ficou no 0 a 0 com a Alemanha.

“São duas das melhores equipes do planeta, que ainda estão muito acima de nós porque tem uma ideia clara de jogo há muito tempo. Na sexta-feira, tivemos mais posse de bola e hoje ficamos mais nervosos, embora seja preciso destacar o papel da nossa defesa”, avaliou o técnico depois do empate.

“É certo que eles foram as equipes que mais geraram perigo, mas deixamos tanto Brasil como a Alemanha sem marcar, o que mostra que o sistema (defensivo) está funcionando bem. Temos coisas para melhorar, mas levamos coisas positivas daqui”, concluiu.

Favorito

O Brasil está entre os favoritos para conquistar a Copa do Mundo do próximo ano e Neymar pode liderar a equipe ao sexto título mundial, disse o ex-lateral Roberto Carlos nesta terça-feira.

O ex-jogador de 44 anos, que ajudou a seleção brasileira a ganhar a Copa do Mundo de 2002, além dos títulos da Copa América em 1997 e 1999, também acredita que o Brasil se recuperou da humilhante derrota de 7 x 1 para a Alemanha na semifinal do Mundial de 2014.

“O time foi reorganizado desde o desastre contra a Alemanha e também temos um novo treinador, Tite, por isso a minha confiança de que a situação melhorou bastante”, disse ele em entrevista coletiva na capital da Sérvia.

“Temos jogadores de nível mundial e líderes de equipe em Neymar, Willian e Thiago Silva. Eles são experientes e estou confiante de que o Brasil se apoia neles para ganhar a Copa do Mundo.” “Como brasileiro, naturalmente, quero que o Brasil ganhe a Copa do Mundo. Mas Alemanha, Espanha e Argentina também estão entre os favoritos”, completou.

Roberto Carlos, que é embaixador do Real Madrid, disse que Neymar fez bem em trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain e acredita que o atacante vá brilhar na Rússia no próximo ano. “Espero que o Neymar se torne o melhor jogador do mundo muito em breve”, disse ele.

“Há muitos debates sobre se ele deveria ter se mudado para o Paris Saint-Germain e acho que ele fez a coisa certa. Foi decisão pessoal e acho que será mais fácil para ele brilhar no PSG, isso era mais complicado com Lionel Messi no Barcelona ou teria sido no Real Madrid com Cristiano Ronaldo. No PSG, ele é o ponto de referência.”

