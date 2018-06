O técnico da Seleção Brasileira, Tite, disse que Neymar só estará 100% no terceiro ou quarto jogo da Copa

O técnico Tite voltou a dizer que Neymar não joga sozinho, embora o atacante tenha sido determinante na vitória da Seleção Brasileira por 2 a 0 sobre a Croácia, e não quis antecipar se ele começa ou não o amistoso do próximo domingo contra a Áustria. Afirmou, porém, acreditar que o craque estará 100% até o terceiro ou quarto jogo da Copa do Mundo.

“Não vou precipitar nada, vou esperar que os treinamentos falem. Ele voltou acima do padrão normal, muito acima da minha expectativa. Eu esperava muito menos dele porque é um processo de retomada. O atleta diferente vai retomar mais aceleradamente, vai passar etapas. Se ele cair num jogo e seu desempenho for mais baixo… Ele vai ter oscilações que teve nos treinamentos até estar no padrão normal no terceiro ou quarto jogo. Vai acontecer.”

O treinador revelou que foi Neymar quem disse que entrar no segundo tempo da partida contra a Croácia era melhor para ele do que sair jogando. “A decisão foi minha, mas é de um planejamento”, afirmou Tite.

Apesar de a equipe não ter ido bem com Fernandinho, o treinador evitou dizer se, com Neymar em forma, ele vai escalá-lo ao lado de Philippe Coutinho e Willian. “Tenho que ter observações, dados estatísticos, uma análise secundária. A primeira é de sentir o jogo, é visual. O Couto deu essa possibilidade. Willian está muito bem. Neymar voltou bem. Passa a ser uma possibilidade, mas, por mais ansioso que eu possa ser, tenho que dar tempo de recuperação e trabalho. Mas que passa a ser uma possibilidade real, isso sim”, disse. ” Mas vencemos a Alemanha com Fernandinho e Coutinho (jogando) por dentro.”

Tite reconheceu que a seleção brasileira teve problemas no jogo contra a Croácia, no Anfield Road, mas credita as dificuldades à qualidade do adversários e não a deficiências de sua equipe. Ele entendeu que o amistoso em Liverpool foi um bom teste para a Copa e que vai dar contribuições importantes para deixar o time pronto.

Para ele o jogo com os croatas foi de alto nível, pela “qualidade técnica muito alta das duas equipes”. Tite avaliou que jogadores como Modric, Neymar e Philippe Coutinho, entre outros, garantiram a grandeza do espetáculo. “Tivemos dificuldades, uma marcação curta e acelerada da Croácia, dificultando nossa saída de bola e criando chances. Mas é nossa ideia de futebol e assim corremos risco. É inevitável”, disse.

O treinador admitiu que Fernandinho não esteve bem. O volante do Manchester City jogou o primeiro tempo, mas apesar de ajudar na marcação, não conseguiu dar a dinâmica na saída de bola esperada por Tite nem liberou os avanços de Marcelo. “Ele participou nesse jogo pouco, não como um conceito porque ele é articulador e tem bom passe. Quando tu enfrenta jogos de alto nível, em termos estratégicos o adversário vai estar melhor em alguns momentos. A Croácia foi melhor em parte do primeiro tempo”, reconheceu.

O técnico do Brasil, porém, ressaltou o bom momento defensivo do time que, quando se viu pressionado, praticamente não permitiu que a Croácia ameaçasse a meta defendida por Alisson. “Tem um texto do Manel Estiarte que diz: ‘Quando o adversário estiver melhor, se agarra no pescoço dele. Não sofre gol.’ No intervalo eu perguntei se queriam enfrentamento difícil. A marcação foi boa, o Modric saía do Fernandinho quando a bola rodava, agredia a marcação e cortava linha de passe. Não conseguimos furar essa primeira linha, quando conseguimos eles mataram com faltas. Depois o ritmo vai baixando. Mas esses aspectos todos contam.”

