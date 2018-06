O técnico de Portugal sobre Cristiano Ronaldo: “Ainda bem que temos o melhor do mundo”

“Fica até repetitivo falar dele.” Ao longo de sua entrevista coletiva, nesta sexta-feira (15), Fernando Santos, técnico de Portugal, disse o óbvio ao ter que comentar o show de Cristiano Ronaldo, autor dos três gols no empate por 3 a 3 diante da Espanha, na estreia lusa no Mundial na Rússia. Mas, claro, não escondeu seu alívio por ter o astro em sua equipe. As informações são do site Lance!

“Ter o melhor do mundo é importante para todos, foi assim Manchester United, é no Real Madrid. Ainda bem que é português. Espero que, no Catar, volte a marcar mais uma vez em uma Copa”, disse o treinador, lembrando que CR7 pode ser o primeiro a fazer gol em cinco Mundiais diferentes se balançar as redes na próxima edição, em 2022.

“Mais importante que a capacidade física é a mental dele. Ele é incrível por isso. Tem qualidade técnica, física e mental impressionante. Por isso, é o melhor do mundo, por ser mentalmente muito forte. Mesmo perdendo por 3 a 2, puxou o time para cima e manteve a confiança. Está acostumado a jogar grandes jogos e finais”, comemorou, avisando, contudo, que sua equipe, apesar de Cristiano Ronaldo, teve defeitos a serem corrigidos.

“Tivemos a bola e colocamos no campo do adversário, criamos perigo. Mas estivemos mal na organização defensiva. Demos muito espaço à Espanha, com jogadores de qualidade. Faltou intensidade. Não se pode deixar Iniesta, Isco e todos aqueles jogadores soltos, com posse de bola. Mas são difíceis de marcar”, ponderou Fernando Santos.

“Não estou totalmente satisfeito com o resultado. A exibição me deixou mais satisfeito, teve coisas boas, e há coisas a corrigir, principalmente sem a bola. Permitir o adversário circular cria problemas. Somos um time de qualidade. Só correr atrás da bola traz dificuldade, porque nossos jogadores gostam de ter a bola para jogar. Precisamos melhorar, e não temos muito mais tempo. Mas foi uma boa estreia. Esperamos que esse 3 a 3 traga algo bom.”

Do empate, houve ainda uma reclamação. Como fizeram seus jogadores no gramado, Fernando Santos enxergou falta de Diego Souza no começo do lance do primeiro gol espanhol, mas a arbitragem não enxergou irregularidade.

“Há contato, uma falta clarinha. É um dos lances a ser analisado, porque há uma falta no Pepe na jogada”, apontou o comandante.

Portugal volta a entrar em campo às 9h de quarta-feira, contra Marrocos, em Moscou, e encerra a primeira fase às 15 do dia 25, em Saransk, diante do Irã. Os lusos têm um ponto no Grupo B da Copa do Mundo, igualado à Espanha e dois atrás do Irã – Marrocos é o lanterna, sem ponto.

