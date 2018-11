O técnico do Inter garante que não está preocupado com os desfalques para esta rodada do Brasileirão

Em entrevista coletiva concedida no final da manhã dessa sexta-feira, o técnico colorado Odair Hellmann garantiu não estar preocupado com os desfalques para a partida deste domingo entre Inter e Atlético-PR, no estádio Beira-Rio, válida pela trigésima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O clube ocupa o terceiro lugar – atrás de Palmeiras e Flamengo – e ainda tem chances de título.

“Eu confio no grupo”, ressaltou, ao comentar as ausências de nomes como o atacante Jonatan Alvez e os volantes Edenílson e Rodrigo Dourado, todos suspensos por cartão. “Estabelecemos que o grupo ia fazer a diferença, com um desempenho regular e brigando na parte de cima da tabela. É claro que [as mudanças na escalação] mudam um pouco as características da equipe, mas estamos trabalhando todas as alternativas e temos uma ideia de jogo bem consolidada.”

Preparativos

Antes da conversa com os repórteres, Odair comandou uma atividade com portões fechados no Beira-Rio, optando pela privacidade para ajustar detalhes da equipe e definir o time que começará a partida deste domingo, às 19h, contra os paranaenses (na oitava colocação).

O treino foi o penúltimo do grupo colorado antes do confronto – os preparativos devem ser encerrados na manhã deste sábado. Ao longo da semana, a comissão técnica contou com os retornos do meia Camilo e dos atacantes Leandro Damião e William Pottker, recuperados de lesão.

