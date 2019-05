O técnico do PSG disse que não autorizou a ausência de Neymar em treino

A última sessão de treinos do PSG na temporada não teve a presença de Neymar. Suspenso da partida desta sexta-feira (24), contra o Reims, o brasileiro partiu rumo ao Brasil, segundo o jornal francês “Le Parisien”. Perguntado sobre a ausência do camisa 10, o técnico do clube, Thomas Tuchel, afirmou que não foi responsável pela decisão.

“Neymar não foi liberado por mim. Não é uma decisão esportiva, não cabe a mim a decisão de liberá-lo ou não”, disse o comandante a jornalistas.

A publicação francesa dá conta de que o brasileiro viajou após participar de um jantar de gala beneficente da Fundação PSG. O evento teve a presença de outros jogadores do clube, como Thiago Silva, Daniel Alves e Mbappé.

Neymar, Thiago, Daniel e Marquinhos estarão no elenco da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América. A preparação começou quarta-feira (22), na Granja Comary.

Real Madrid

O Real Madrid segue interessado em Neymar e já deixou isso claro para o entorno do jogador. Florentino Perez, presidente dos merengues, espera que o brasileiro se manifeste e dê algum sinal para que a diretoria do clube espanhol tenha ciência se o interesse é válido e se pode dar continuidade para conduzir uma possível negociação.

Segundo o As, o Real Madrid está mantendo uma distância sobre a negociação em respeito ao PSG. O clube espanhol, porém, tem uma boa relação com o entorno de Neymar. Florentino Pérez é bem próximo de Wagner Ribeiro, empresário do jogador. Juni Calafat, responsável pelo departamento de futebol internacional do Real, é brasileiro e tem acesso direto ao pai de Neymar.

Neymar tem contrato com o PSG até 2022 e não tem multa rescisória. O valor para comprar o brasileiro pode chegar até os 400 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão). Ainda de acordo com a publicação espanhola, Neymar não sairia do PSG por conta do contrato financeiro e do salário que recebe.

Recentemente, Mbappé deu uma declaração em que dizia que queria ter mais protagonismo no PSG. A fala do francês foi criticada pelo treinador Thomas Tuchel. O clube teve que emitir uma nota oficial ressaltando a permanência do francês, mas o treinador alemão disse não ter certeza de que tanto Mbappé quanto Neymar vão ficar no PSG na próxima temporada.

Tatuagens

Capa de revista, garoto-propaganda de grandes marcas e queridinho de estilistas badalados,Neymar agora tem um perfume para chamar de seu. Co-criação com a Diesel, o frasco de Spirit of the brave é um punho que reproduz uma das tatuagens do jogador de futebol: o leão.

Segundo a grife italiana, os mais de 70 desenhos que o atleta tem espalhados pelo corpo inspiraram a fragrância e a campanha dirigida pelo canadense Mark Zibert.