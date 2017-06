O técnico Renato Portaluppi diz que a boa arrancada do Grêmio no Brasileirão compensará futuros tropeços

Em entrevista coletiva após a vitória de 2 a 0 sobre o Coritiba, em casa, na noite de quinta-feira, o técnico gremista Renato Portaluppi ressaltou a importância da boa arrancada do time no Campeonato Brasileiro – em nove rodadas, foram sete vitórias, um empate e apenas uma derrota (com time misto). Dono do melhor ataque da competição, a equipe contabiliza um aproveitamento de 81,5%, abaixo apenas do Corinthians, primeiro colocado e adversário direto neste domingo.

Na avaliação do comandante do Tricolor, esse desempenho é fundamental para compensar futuros resultados negativos, que ele considera inevitáveis em um certame que totaliza 38 rodadas até o dia 3 de dezembro. “Ninguém dispara à toa, então esse aproveitamento excepcional é uma questão de competência e trabalho. Mas eu já falei que, em algum momento a gente vai tropeçar, então é importante vencer, mesmo sem atuações de gala, para acumular o máximo de ‘gordura’, já pensando em mais adiante”, declarou.

Questionado sobre quais os pontos em que o Grêmio precisa melhorar, Renato garantiu que o a direção, o elenco e a comissão técnica têm trabalhado para melhorar em todos os setores: “Os nossos atletas estão de parabéns pelo que vêm conquistando em campo, jogando junto, valorizando a posse de bola e criando oportunidades de gols, mas eu sempre digo a vocês que uma equipe nunca chega ao máximo desempenho”.

Corinthians

O confronto com o Corinthians, às 16h deste domingo, já é um dos eventos mais esperados do Brasileirão de 2017. Afinal, trata-se de uma disputa direta pelo topo da tabela do Brasileirão: em caso de vitória, o Grêmio – segundo colocado – alcançará 25 pontos, ultrapassando o próprio Timão, atual líder da competição.

Já o Santos, terceiro colocado (com 16 pontos), não tem chances matemáticas de alcançar a dupla nesta décima rodada, mesmo se bater o Sport de Recife (PE) na Vila Belmiro, às 19h deste sábado.

O clima de “final antecipada” tem sido rejeitado publicamente nas declarações de integrantes dos dois clubes. O próprio Renato Portaluppi corrobora a postura de cautela, já manifestada pelo vice-presidente de futebol, Odorico Roman, e avalia que este é um desafio em aberto, pois há um equilíbrio técnico e ambos os lados entrarão em campo focados em ganhar.

“Um time não é melhor do que o outro, cada um tem seus defeitos e qualidades, além de jogadores capazes de decidir uma partida, então certamente teremos um grande jogo. Estamos diante de um clássico do futebol brasileiro e muitos vão achar que é praticamente uma decisão, mas eu discordo totalmente. O campeonato nem começou, é degrau a degrau”, ponderou. “A gente sabe tudo do adversário e pode ter certeza de que eles também conhecem a gente, então vamos ver no que vai dar.”

Ingressos esgotados

A torcida gremista, entretanto, segue embalada pelos resultados favoráveis em três torneios simultâneos (Brasileirão, Libertadores da América e Copa do Brasil): não por acaso, os ingressos para o duelo já estavam praticamente esgotados na noite de quinta-feira, restando apenas alguns camarotes.

Com a venda antecipada por meio da internet, as bilheterias da Arena sequer abriram. A direção do clube prevê um público de até 52 mil pessoas.

Comentários