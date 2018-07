O técnico será a figura principal para manter a motivação dos meninos que estão presos em uma caverna na Tailândia, disse um chileno que ficou 69 dias preso em uma mina

Um chileno que foi resgatado após passar mais de dois meses preso em uma mina tem conselhos para os meninos tailandeses de um time de futebol presos em uma caverna do outro lado do mundo: ajudem uns aos outros e se preparem mentalmente para o resgate. As informações são agência de notícias Associated Press.

Omar Reygadas passou 69 dias preso debaixo da terra em 2010, ao lado de outros 32 mineiros. Reygadas disse que o técnico será uma figura chave para mantê-los motivados.

“É terrível para eles – eles são pequenos – mas acredito que meninos com muita força conseguirão ficar inteiros quando saírem”, disse Reygadas à Associated Press na terça-feira (3).

Os 12 meninos e seu técnico ficaram presos dentro da caverna quando a água subiu no dia 23 de junho. Mergulhadores chegaram até o grupo na noite de segunda-feira (2), após 9 dias de buscas.

É difícil enviar conselhos a eles, disse, mas “eles deveriam pensar apenas em sair de lá e reencontrar suas famílias”.

Reygadas e os outros mineiros ficaram presos a quase 700 metros abaixo do deserto do Atacama, no Chile, antes que uma cápsula especialmente construída pudesse ser baixada por um poço perfurado para levá-los até a superfície, um por um.

Fé e orações, assim como bom-humor, foram muito importantes para os mineiros nos momentos em que eles duvidaram que seriam resgatados, disse Reygadas.

“Eles não deveriam ter vergonha de ter medo”, disse ele sobre os meninos. “Porque nós tivemos medo também. Nossas lágrimas também correram. Mesmo como homens crescidos, nós choramos”.

Mergulhadores

Dois dos três mergulhadores voluntários britânicos que ajudaram a encontrar o time de futebol infantil preso em um complexo de cavernas na Tailândia têm um histórico de resgates difíceis em todo o mundo.

Rick Stanton e John Volanthen, que trabalham como bombeiro e engenheiro de computação, respectivamente, percorreram um longo e sinuoso caminho através das cavernas inundadas para encontrar as 12 crianças e seu treinador, nove dias depois de terem desaparecido.

“Os mergulhadores britânicos Rick e John lideraram” a equipe de busca, indicou Bill Whitehouse, do Conselho de Resgate em Cavernas, uma associação britânica de equipes de resgate nacional.

“Eles conseguiram mergulhar na última seção e entrar na câmara onde os desaparecidos estavam em uma saliência acima da água”, acrescentou.

Whitehouse, que falou brevemente com a equipe, que incluiu um terceiro britânico, Robert Harper, assim como outros especialistas internacionais e tailandeses, descreveu as dificuldades da busca.

“Eles mergulharam a montante no sistema [de cavernas], então tiveram que nadar contra a corrente ou se agarrando às paredes”, explicou à BBC.

“Parece-me que o trecho de mergulho foi de cerca de 1,5 km, metade dele completamente inundado”, informou, acrescentando que o tempo de mergulho foi de cerca de três horas.

