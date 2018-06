O técnico Tite confirmou Neymar como titular no amistoso diante da Áustria, neste domingo

O atacante Neymar será titular da Seleção Brasileira no amistoso contra a Áustria, marcado para este domingo (10), às 11h (horário de Brasília-DF), em Viena. Ele foi confirmado pelo técnico Tite durante o treino desta quinta-feira (7), realizado no CT do Tottenham, base da preparação da equipe brasileira para a Copa do Mundo.

Na formação treinada, Neymar entrou no lugar de Fernandinho. A alteração já havia sido feita no intervalo do amistoso contra a Croácia, realizado no último domingo (3), quando o camisa 10 da pediu para começar no banco de reservas por conta da lesão que teve no quinto metatarso do pé direito. Ele marcou um gol na vitória brasileira por 2 a 0 – o outro foi feito por Firmino.

Com a mudança, o atacante formará o quarteto ofensivo ao lado de Coutinho, Willian e Gabriel Jesus. A formação é considerada a ideal por Tite para o duelo contra a Suíça, marcado para o dia 17, em Rostov, pela primeira rodada da Copa do Mundo.

Os suíços têm como ponto forte a marcação. Nas eliminatórias europeias, os suíços atuaram no 4-2-3-1. Mas, no momento de recompor o time, quatro jogadores atrás e cinco no meio-campo buscavam reconquistar a bola. Será a primeira vez que os quatro jogadores vão iniciar uma partida com a camisa da Seleção Brasileira. Eles já estiveram juntos durante três jogos, mas apenas por alguns minutos da etapa complementar.

Durante a semana, Neymar treinou normalmente e sem restrições. A escalação do camisa 10 desde o início da partida ainda não estava confirmada pelo treinador brasileiro, que aguardava a recuperação do jogador após o jogo contra a Croácia.

Contra os croatas, o atacante atuou durante todo o segundo tempo. Foi o primeiro jogo dele desde a cirurgia no quinto metatarso do pé direito, realizada no dia 3 de fevereiro. Após a partida, Neymar afirmou que estava 80% recuperado. A comissão técnica acredita que o atacante atingirá o seu melhor nível a partir das oitavas de final.

O amistoso diante da Áustria é o último da Seleção Brasileira antes da estreia no Mundial. A equipe ainda treina nesta sexta-feira (8) antes de viajar para Viena. A atividade mais uma vez não terá a presença da imprensa.

Renato Augusto

A outra novidade desta quinta-feira foi a presença do meio-campista Renato Augusto, que não treinava com bola desde o dia 30 de maio. Ele realizou um trabalho de aquecimento com o fisioterapeuta Bruno Mazziotti e entrou em campo na segunda parte da atividade, que foi fechada para a imprensa –os jornalistas só acompanharam 20 minutos.

A presença do jogador no treino foi confirmada através de um vídeo publicado pela CBF.

Já o meio-campista Fred deixou o treinamento mais cedo com dores no tornozelo, após uma dividida com o volante Casemiro. O jogador, que acertou nesta semana sua transferência para o Manchester United, se machucou após arrancar com a bola e sofrer uma entrada do atleta do Real Madrid.

Ele ainda tentou continuar na atividade, mas deixou o treino pouco depois – foi substituído pelo atacante Brenner, do São Paulo, que está com a Seleção Brasileira em Londres.

Deixe seu comentário: