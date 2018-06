O técnico Tite confirmou que o atacante Neymar jogará o segundo tempo do amistoso deste domingo contra a Croácia

O atacante Neymar vai jogar o segundo tempo do amistoso da Seleção Brasileira contra a Croácia, às 11h deste domingo, em Liverpool (Inglaterra). A confirmação foi dada nesse sábado pelo técnico Tite. O camisa 10 do PSG (Paris Saint-Germain) sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito – sofrida em fevereiro – e voltará a campo justamente no dia em que completa três meses da cirurgia à qual foi submetido.

“Ele vai permanecer no banco de reservas durante o primeiro tempo porque ainda está em processo de recuperação e vai entrar após o intervalo, por ser um jogo de nossa preparação para a Copa do Mundo”, declarou à imprensa o comandante da Canarinho, sem indicar quem dará lugar ao craque.

Tite disse, ainda, que não vê o atacante pressionado a “resolver as coisas” para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, sob o pressuposto de que é o principal nome do time. “Ele precisa ser protagonista, mas os outros também têm que ser.”

Apesar desse discurso institucional por parte da comissão técnica verde-e-amarela, o ex-aleta do Santos e do Barcelona é a grande esperança da Seleção Brasileira na busca do hexacampeonato. E o amistoso contra a Croácia (que também estará na edição 2018 do maior evento do futebol) será o seu primeiro teste desde a contusão.

A Copa da Rússia (14 de junho a 15 de julho) será a segunda a contar com a presença de Neymar, que em fevereiro completou 26 anos de idade. Na primeira vez, durante o Mundial do Brasil, em 2014, ele encerrou a sua participação mais cedo, após ser atingido na coluna pelo colombiano Zúñiga, nas quartas-de-final. A pancada causou uma lesão na terceira vértebra da coluna lombar.

Projeção

Se a estreia do Brasil na Copa fosse hoje, Tite avalia que o time seria o mesmo que estará no estádio Anfield Road, em Liverpool, no primeiro tempo, ou seja: sem Neymar. “Essa é a melhor formação que eu tenho no momento”, justificou o técnico.

“Neymar, evidentemente, terá lugar na equipe titular quando estiver em forma, mas neste domingo só entrará no segundo tempo”, acrescentou.

Quando o retorno definitivo de Neymar se concretizar, os principais candidatos a seguir para o banco de reservas são Philippe Coutinho e Willian. Tite não diz isso claramente, mas as suas respostas sinalizam nessa direção.

Ele também está convicto de que Casemiro e Fernandinho dão a suporte defensivo necessário ao time: “Eu busco o equilíbrio. O Fernandinho remete a uma característica do Atlético-PR, do Shakhtar e adaptada no Manchester City. É o articulador, o passador do lado esquerdo com liberdade para Marcelo e do atacante que estiver do lado esquerdo”.

Ele, porém, não quer se deixar levar pela ansiedade de ter de decidir quem sairá para a entrada de Neymar, que só deverá acontecer de forma efetiva na Copa, neste momento. A decisão foi tomada após ouvir conselhos de pessoas mais experientes: “Fico na expectativa, aí caio na real e pego um pouco da experiência do Zagallo e do Parreira. Eles me disseram que a trajetória da Copa vai dando essa condição de observar”.

O treinador também deu a entender que pode mudar a equipe de acordo com as características do adversário ou as condições do jogo. “Tem que saber que em momentos o adversário vai estar melhor, que ela passe por essas etapas e eu controle minha ansiedade para não antecipar nada”, finalizou.

E escalação deste domingo na cidade dos Beatles deve ter Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Willian, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus, acumulando a função de capitão.

Deixe seu comentário: