O técnico Tite convocará nesta sexta a Seleção Brasileira para os dois últimos compromissos da equipe neste ano

Os técnicos Tite e André Jardine convocam, nesta sexta-feira (25), a Seleção Brasileira Principal e a Seleção Brasileira Olímpica. O evento, que será realizado na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), está marcado para as 11h. Tite convocará a Seleção Brasileira para os dois últimos compromissos da Seleção Brasileira em 2019. As informações são da CBF e da Gazeta Esportiva.

No dias 15 e 19 de novembro, o Brasil enfrentará Argentina e Coreia do Sul, respectivamente. A primeira partida será realizada em Riade, na Arábia Saudita, enquanto o duelo com os coreanos será disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Após o anúncio da lista haverá entrevista coletiva.

Na sequência, André Jardine divulgará a lista de convocados para a disputa do Torneio de Tenerife. A competição em solo espanhol contará ainda com Argentina, Chile e Estados Unidos. A disputa também será realizada na Data FIFA de novembro.

No último dia 13, a Seleção Brasileira voltou a campo, no Estádio Nacional de Singapura, para enfrentar a Nigéria em jogo preparatório. Após sair perdendo no primeiro tempo, a Canarinho cresceu na etapa final, empatou com gol do Casemiro e chegou a colocar uma bola na trave do goleiro nigeriano. Com isso, o placar se manteve em 1 a 1 até o apito final.

Desde que conquistou a Copa América, no início de julho, no Brasil, a Seleção Brasileira não conseguiu mais vencer. São quatro jogos, com três empates e uma derrota. O momento é instável e Tite sabe da pressão que carrega nesse sentido.

“Seleção quer vencer, precisa vencer, tem que vencer”, disse o técnico, em entrevista coletiva em Singapura, logo após a igualdade com a Nigéria. “Inevitável ter críticas, absorver críticas, inevitável nessa fase de preparação, a insatisfação é minha também nesse processo de resultados”.

Questionado sobre o motivo da Seleção não ter correspondido nos últimos amistosos, Tite foi objetivo e direto.

“Porque mexeu demais na estrutura tática da equipe e em nomes. Por isso caiu, por isso oscilou. Mexeu no sistema e em nomes. Agora é a hora”.

Em 2020, a Seleção Brasileira vai começar sua caminhada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, e por isso Tite entende que esse é o momento de fazer experimentos, independente dos placares.

“Vivemos em função de resultados, eu sei disso, mas sempre tenho colocado: existe um processo, de erros, ajustes. Não pode é em competição oficial, aí a margem de erro é pequena. É agora e é do jogo (a fase de testes). Crítica tem, e tem que ter maturidade para absorver”, explicou.

Seleção Brasileira Feminina

Já nesta quinta-feira (24), às 15h, a técnica Pia Sundhage anunciará a lista das 23 jogadoras convocadas para os próximos jogos preparatórios da Seleção Brasileira Feminina. O Brasil participará do Torneio Internacional de Futebol da China, em Chongqing, na próxima Data FIFA, entre os dias 4 e 12 de novembro.

O anúncio da lista das convocadas será no auditório da CBF (Av. Luis Carlos Prestes, 130 – Barra da Tijuca), seguido de coletiva de imprensa com a técnica Pia Sundhage e integrantes da comissão técnica da Seleção Feminina.

A competição terá quatro jogos que serão disputados em rodadas duplas. O primeiro adversário do Brasil será o Canadá, na quinta-feira (7), às 5h (Horário de Brasília). Em seguida, às 8h35 (Horário de Brasília), China e Nova Zelândia se enfrentam. Os dois vencedores passam automaticamente para a final. Em consequência, as duas equipes que perderem irão disputar o terceiro lugar. O Torneio Internacional será disputado na última Data FIFA do ano.