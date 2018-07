O técnico Tite defendeu Fernandinho, mesmo com gol contra, após a derrota para a Bélgica e cobrou árbitro de vídeo em lance com Gabriel Jesus

O técnico Tite sabia que seria questionado sobre a péssima atuação do volante Fernandinho na derrota por 2 a 1 do Brasil para a Bélgica, que custou a sobrevivência no Mundial, que ocorre na Rússia. A princípio, o técnico tentou evitar o assunto, mas não resistiu a fazer uma defesa do jogador que tanto elogiava antes da competição.

“Não vou entrar em individualidades porque é desumano. Temos que olhar os dois lados da moeda. Vejo o futebol e a vida como um conjunto”, avisou Tite, que foi obrigado a escalar Fernandinho em Kazan porque Casemiro estava suspenso.

Mais tarde, o técnico cedeu. “O Fernandinho joga muito e exerce essa mesma função no Manchester City, um dos maiores clubes do mundo, com uma forma de atuar muito parecida com a nossa”, defendeu.

Fernandinho, no entanto, já exerceu variadas funções sob o comando de Tite. O técnico chegou a defender que o volante era um armador antes do Mundial, cogitando utilizá-lo na função exercida por Philippe Coutinho. Demovido da ideia, fez do atleta um primeiro volante diante dos belgas.

Fernandinho falhou. Foi dele, contra, o primeiro gol da Bélgica nesta sexta-feira (6), completando uma cobrança de escanteio de Chadli. Depois, ainda no primeiro tempo, o volante não parou o centroavante Lukaku no contra-ataque que resultou em um chute certeiro do meia De Bruyne, para a rede.

Abalado, Fernandinho errou passes e sofreu com os avançados do meia Hazard no segundo tempo. “Tivemos dois terços do jogo nas nossas mãos”, contestou Tite. “Foi quase todo o segundo tempo. Jogamos com equilíbrio emocional, mesmo com 2 a 0 atrás, e botamos volume. Preciso ter discernimento para passar aos atletas que eles tiveram a capacidade de absorver um golpe muito forte”, acrescentou.

Seja como for, Fernandinho deixará a Rússia como vilão. Exatamente como havia ocorrido quatro anos antes, no Brasil, onde foi um dos piores jogadores da Seleção Brasileira na histórica derrota por 7 a 1 para a Alemanha.

O treinador ressaltou o alto nível técnico da partida, porém criticou a arbitragem em apenas um lance – uma disputa de bola no segundo tempo do zagueiro Kompany com o atacante Gabriel Jesus. “Não quero falar de arbitragem, vai soar como choro. Só queria ver o VAR (árbitro de vídeo, na sigla em inglês) no lance do Gabriel. Só isso”, comentou. Para Tite, pela atuação em campo, o melhor jogador deveria ter sido o goleiro belga Courtois.

Tite levou para a entrevista coletiva dois auxiliares, Cléber Xavier e Sylvinho, mais o gerente de futebol, Edu Gaspar. Os companheiros do técnico pouco falaram, no entanto. O treinador se recusou a responder sobre o futuro por entender que após uma derrota o momento não era o apropriado. O contrato dele termina neste Mundial. A tendência, porém, é para existir a renovação do vínculo.

A primeira derrota em jogos oficiais desde a chegada no cargo, há dois anos, fez Tite ressaltar que fez um bom trabalho com a seleção. Ele também garantiu ter aprovado o desempenho em Kazan. “Passei para a minha comissão técnica o orgulho que senti de todos. Talvez tenha faltado competência em algum momento. Mas dedicação plena, não. Mas em todos os momentos buscamos soluções. Tenho orgulho do trabalho, mas um sentimento pela derrota”, comentou.

