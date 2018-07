O Telegram lançou uma função que armazena documentos e senhas

O aplicativo de mensagem Telegram lançou nesta sexta-feira (27) a função Passaporte, que serve para armazenar senhas e documentos no smartphone com segurança.

Com o recurso, o aplicativo de mensagens se torna também um sistema de autorização unificado para serviços que exigem identificação pessoal.

A tecnologia permite também o envio de dados pessoais como documentos, fotos, endereço, telefone e número de cartão de crédito.

É possível criar uma senha de acesso para entrar na função Passaporte, mas o Telegram garante que não tem acesso aos dados e que todo arquivo é armazenado com criptografia de ponta a ponta.

De acordo com a empresa, o usuário vai enviar os dados à nuvem e, quando necessário, compartilhar as informações diretamente com os serviços de identificação, como aplicativos financeiros, bancos, companhias aéreas e sites em geral.

Futuramente, a empresa promete que haverá uma nuvem descentralizada para oferecer mais segurança aos dados.

Para ter acesso ao recurso, é preciso baixar a última versão do aplicativo nos celulares Android e Apple.

Troca de imagens

No início de julho o Telegram foi atualizado para a versão 4.8.3 e, entre as novidades, está a permissão de modificar uma foto ou vídeo já enviado, mesmo após ser entregue ao destinatário. O recurso funciona de forma semelhante à edição de mensagens de texto, que já existe há algum tempo. A funcionalidade é útil para quem mandou uma imagem por engano e quer substituir pela correta sem a necessidade de apagar a anterior. Com a mudança, o mensageiro sai na frente do WhatsApp, que não oferece tecnologia similar.

Confira, no tutorial a seguir, como editar fotos enviadas no Telegram. O procedimento foi realizado na versão do mensageiro para iPhone (iOS) e em um Moto E4 com Android 7.1 Nougat. É necessário ter a última versão do aplicativo instalada no celular.

Procedimento no iPhone

Passo 1. Localize a mensagem com a foto que você quer substituir e mantenha o dedo pressionado sobre ela. Em seguida, toque em “Editar”.

Passo 2. Toque sobre o ícone do clipe de papel, à esquerda do campo de texto. Agora, selecione a foto que deseja enviar.

Passo 3. Caso queira, você também pode editar a legenda da foto tocando sobre o texto. Por fim, pressione no ícone de envio (seta azul) para substituir a imagem na mensagem original.

Procedimento no Android

Passo 1. Localize a foto que você quer substituir e toque uma vez sobre a legenda, abaixo da imagem, ou no lado esquerdo da mensagem. Em seguida, toque em “Editar”.

Passo 2. Agora, toque sobre a miniatura da imagem para alterá-la. Por fim, selecione a foto correta e toque sobre o botão “Enviar”, no canto inferior direito da tela.

Aproveite as dicas para substituir fotos enviadas por engano no Telegram.

