O temor pelo futuro da democracia brasileira é “choro de perdedores”, disse o vice-presidente eleito, general Mourão

Nesta quarta-feira (31), Mourão deve se reunir com Bolsonaro para resolver “algumas questões”. Os dois, segundo a programação, desembarcarão em Brasília na segunda-feira (05) para dar início, de fato, às negociações da transição de governo.

“Quando o presidente Bolsonaro me convidou para ser o vice, ele me disse que eu teria outras tarefas, foi bem no começo da nossa campanha. Ao longo desse período, nós fomos afinando o nosso discurso. Eu vejo que sou um assessor privilegiado. Privilegiado porque fui eleito junto com ele. Os demais assessores que forem escalados podem ser mandados embora a qualquer momento. Eu permaneço. Nós somos irmãos siameses”, disse o general.

“Então, a minha visão é cooperar em tudo aquilo que ele julgar necessário dentro do meu conhecimento, da minha expertise. Se pudermos coordenar alguns trabalhos, projetos que ele julgue necessário, eu estarei pronto para isso. Vou ocupar a área que a vice-presidência tem, que acho mais coerente, e estarei ali sempre próximo dele e irei apoiá-lo em todas as suas decisões”, prosseguiu o militar.

Questionado sobre privatizações, Mourão disse: “Sobre a Petrobras, o presidente Bolsonaro já disse que as áreas de refino e distribuição poderiam ser privatizadas e eu concordo com ele. Em relação à Eletrobras, tem que haver um estudo claro e, ser for possível, privatizar tudo que pode ser privatizado. Nós temos que ter, vamos dizer, não haver dúvida nisso aí”.