O tempo de rádio e TV do presidenciável Geraldo Alckmin é 40 vezes maior do que o de Bolsonaro

O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, deve ter um tempo de televisão mais de 40 vezes maior do que o do presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, caso o deputado federal não consiga fechar nenhuma aliança. Alckmin, que até o momento tem o apoio de nove partidos, terá ao menos 5 minutos e 12 segundos de cada um dos dois blocos de 12 minutos e meio do horário eleitoral gratuito, além de ter 11 inserções diárias de 30 segundos durante a programação. Já Bolsonaro tem direito até aqui a 6 segundos e meio e a uma inserção a cada cinco dias.

O cenário ainda pode mudar até o dia 5 de agosto, data final para as candidaturas serem registradas. Até o momento, 15 dos 25 partidos definiram seus candidatos. Além de Alckmin, apenas outro candidato conseguiu fechar uma aliança até agora: Guilherme Boulos (PSOL), que terá o apoio do PCB. Nove partidos ainda não definiram que rumo tomar, e o PMN decidiu que ficará neutro.

O segundo maior tempo de televisão deve ficar com o PT (1 minuto e 45 segundos), que pretende inscrever a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O MDB, que tem como pré-candidato o ex-ministro Henrique Meirelles, vem logo atrás, com 1 minuto e 41 segundos. As duas legendas teriam três inserções diárias.

Candidato do PDT, Ciro Gomes tem, até agora, 34 segundos e um inserção diária. Ele ainda tenta, contudo, o apoio do PSB, o que lhe garantiria mais 50 segundos. A legenda, no entanto, ainda é cobiçada pelo PT. Quem também tenha fechar alianças para aumentar seu tempo de televisão é Marina Silva (Rede), que conta com oito segundos e uma inserção a cada quatro dias.

Paulo Rabello de Castro (PSC) deve ter 24 segundos, enquanto Manuela D’Avila (PCdoB) deve ficar com 18 segundos e Boulos, com 12. Pré-candidato do Podemos, Alvaro Dias conta, até o momento, com 10 segundos, enquanto Cabo Daciolo (Patriota) tem oito segundos. João Amoedo (Novo), Vera Lúcia (PSTU) e João Goulart Filho (PPL) devem ter o tempo mínimo: cinco segundos.

Apoio

O PTB oficializou neste sábado (28) o apoio do partido à pré-candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência da República. A sinalização de apoio já havia sido anunciada pela Executiva Nacional do PTB, mas precisava ser submetida à convenção nacional da sigla, realizada neste sábado em um hotel de Brasília.

Além do apoio formal do PTB, a pré-candidatura de Alckmin conta com a sinalização de apoio dos partidos que integram o chamado “Centrão” (PP, DEM, PR, PRB e SD), além de PSD e PPS. Na manhã deste sábado, o SD oficializou a aliança com o candidato tucano.

Assediado por outros candidatos à Presidência, o “Centrão” anunciou na última quinta-feira (26) que estará ao lado de Alckmin na corrida pelo Palácio do Planalto.

