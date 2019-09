O tradicional Desfile do 20 de Setembro encerrou a Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul

Principal comemoração de temática regional do Rio Grande do Sul, a Semana Farroupilha encerrou na manhã dessa sexta-feira a sua programação oficial com o tradicional desfile do 20 de Setembro em Porto Alegre e Interior gaúcho. Na Capital, mais de 3 mil pessoas a pé, a cavalo ou em veículos passaram pela avenida Beira-Rio para celebrar a data que relembra o início da Revolução Farroupilha (1835-1845), também conhecida como “Guerra dos Farrapos”.

O vento e as temperaturas mais baixas – mínima de 12ºC, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) – pegaram de surpresa boa parte do público que acompanhava o evento, próximo à Orla do Guaíba, no sentido Zona Sul-Centro Histórico.

A bordo do conversível Stutz preto fabricado em 1928 nos Estados Unidos, o governador Eduardo Leite deu início à parada com a revista das tropas, tendo ao seu lado no veículo a delegada Nadine Anflor, chefe de Polícia.

“É importante o Estado celebrar a sua identidade, a sua história, cultuar o passado mas também cultivar o futuro”, declarou o chefe do Executivo, já no palanque de autoridades. “No momento dos festejos farroupilhas, dedicados à memória do nosso Rio Grande, é momento de reafirmarmos o compromisso com a nossa terra, reafirmando o nosso amor e a nossa dedicação pelo nosso Rio Grande.”

Com pouco mais de três horas de duração, o evento foi divido em duas partes. Na etapa cívico-militar, participaram servidores (devidamente pilchados), veículos e cavalos da BM (Brigada Militar, cuja banda se encarregou de abrir os trabalhos), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) e IGP (Instituto-Geral de Perícias).

Em seguida, 1,5 mil cavalarianos de 59 piquetes participaram do desfile, que neste ano teve como tema “Vida e Obra de Paixão Côrtes”, em homenagem ao folclorista, compositor, radialista e pesquisador das tradições e da cultura gaúcha que morreu em agosto do ano passado, aos 91 anos, deixando um amplo legado que contribuiu para a construção de um imaginário da identidade do gaúcho.

Outro personagem destacado no evento foi César Oliveira, escolhido pela Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas como patrono desta edição do desfile. Tradicionalista desde criança, criado nos pagos de São Gabriel junto com o amigo Rogério Melo, trocou os tablados pelos palcos de festivais. Hoje, a dupla nativista César Oliveira e Rogério Melo é uma das maiores referências do cenário musical gaúcho, comemorando 20 anos de parceria.

Interior

Também foram palco de desfiles do 20 de Setembro cidades como Santa Maria (Região Central), Uruguaiana (Fronteira Oeste), Erechim (Norte), Alegrete (Oeste), Cruz Alta (Planalto Médio), Santa Rosa (Noroeste), Piratini, Passo Fundo e Pelotas (Sul do Estado). Em todas houve a presença de grande público e engajamento de CTGs (Centros de Tradições Gaúchas), além de órgãos e entidades locais.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: