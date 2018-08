O transporte de um transformador da CEEE que pesa mais de 50 toneladas pode alterar o trânsito entre Gravataí e Pelotas nesta sexta-feira

Um caminhão de grande porte vai transportar um transformador de 31,25 MVA, que pesa 54 toneladas, de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, até a cidade de Pelotas, no Sul do Estado, a partir das 5h desta sexta-feira (03).

O trajeto de 280 quilômetros inicia a partir da Weg, em Gravataí, e segue pela ERS-020 até a ERS-118, de onde, na altura de Esteio, ingressa na BR-116 até o acesso à BR-290. Por essa rodovia, segue até Pelotas, em um percurso que deve durar em torno de nove horas, a uma velocidade média de 50 quilômetros por hora.

O peso completo do equipamento junto com o caminhão chega a 86 toneladas. O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) autorizou a realização da viagem. A CEEE alerta aos motoristas que devem ter ainda mais atenção no trânsito nesse trecho da BR-290, uma vez que a carga é pesada, o caminhão tem 25 metros de comprimento e trafegará a uma velocidade relativamente baixa para uma autoestrada.

A chegada do transformador em Pelotas está estimada para a metade da tarde desta sexta na subestação Pelotas 1, que fica na avenida Ferreira Viana, 3060, no bairro Areal.

