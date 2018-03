O treinador Tite falou sobre alguns dos favoritos à Copa do Mundo: faltam 100 dias

Enquanto se prepara para convocar a Seleção que vai enfrentar Rússia e Alemanha, Tite concentra seus estudos na observação de jogadores brasileiros e na análise dos dois rivais nos amistosos de 23 e 27 de março. Equipes de analistas de desempenho da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e dos clubes brasileiros ficam a cargo de elaborar uma análise sistemática das demais seleções que vão disputar a Copa do Mundo, que começa daqui a 100 dias. Mesmo assim, Tite não está alheio ao que fazem algumas das favoritas ao título.

A seleção dos cinco adversários analisados são Alemanha, Espanha, França, Bélgica e Argentina. Para ele, o estilo mantém os alemães fortes, mesma virtude da Espanha. No entanto, no caso dos espanhóis, a admiração do treinador brasileiro por meias como David Silva e Isco é muito clara. Tite alerta, ainda, para a capacidade individual de jogadores de times como Bélgica e França, além de ver a Argentina mais tranquila após o drama vivido nas eliminatórias. Diante de modelos de jogo antagônicos que triunfaram nos últimos anos, afirma ser difícil definir que cara terá o Mundial.

“Não sei e não tenho regra pronta. E pego o exemplo da Premier League: Chelsea e Leicester ganharam fazendo pressão baixa (marcando mais atrás) e com linha de 5 defensores, com um contra-ataque vertical. Agora, o City tá fazendo o oposto e está deitando. O Barcelona, o Real Madrid, principalmente do Ancelotti, que impunha, jogando com Modric, Kroos, James e Isco, para Cristiano Ronaldo e Benzema… Lindo de ver jogar”, declara Tite.

Mas reafirma que pretende ver a seleção brasileira com a bola.”Quero a bola, quero ter prazer. Se a Fifa quer 60% do jogo com bola rolando, quero dois terços deste tempo para a minha equipe.”

Avaliação de Tite sobre:

Alemanha

A Alemanha da Copa das Confederações era uma outra Alemanha. Jogou contra o Chile com linha defensiva de cinco. Fez um gol em pressão na saída de bola do Marcelo Díaz (volante do Chile). O resultado daquele jogo, pelo desempenho, era 3 a 1 pro Chile. Mas, ali, eles só pressionavam no tiro de meta. Depois recuavam para marcar. Mas foi uma característica daquele torneio, pelo time jovem que levaram. Pelo DNA e pela evolução do jogo alemão, imaginamos um jogo apoiado (com mais posse de bola e troca de passes). Eles não admitem ficar usando só a bola longa para contra-atacar. Estamos estudando o time agora, e acho que vem com linha de quatro.

França

Chama muito a atenção pelo poderio ofensivo muito forte. Tem Mbappé, Lacazette, Griezmann. São muito fortes. Pogba não está bem no Manchester United, mas é um jogador diferenciado. É um time que tem uma força física impressionante, com um know-how da última Copa, que foi boa para eles, porque vêm com essa experiência. Hoje, há times europeus com jogadores que driblam, provocam situações. O Sané você olha e não acredita que é alemão. É um estilo sul-americano na sua essência.

Bélgica

É uma geração muito talentosa. Eu assisti o Paris Saint-Germain x Barcelona, o que foi 4 a 0 para o PSG, com o técnico da Bélgica, Roberto Martinez. Você olha para a seleção e é muito bem servida. Olha para trás e tem o Courtois, que é bom demais. O meio-campo, você pode começar pelo Witsel, que joga muito e tem muita força fisíca, imposição. Ele não tem convocado o Nainggollan, que joga demais, é um animal.

Espanha

É um time que mantém, no mais alto nível, jogadores como Carvajal, Sergio Ramos, Busquets… Iniesta não é o mesmo em termos físicos, mas o talento dele supera, compensa tudo. Para mim, Isco e David Silva são um diferencial. Gosto demais deles, são ritmistas, articuladores, pensadores do jogo.

Argentina

A Argentina vai estar tranquila para jogar o seu futebol normal após ter passado pelas eliminatórias. A pressão, eu sei o que é. Ter uma seleção campeã do mundo que pode ficar fora de uma Copa é muito pesado. Para mim, isso tira a naturalidade, e tirou a da Argentina nas rodadas finais (das eliminatórias). “Ah, Tite, isso é besteira”. Vai dizer isso para Itália, Holanda, Chile… Eu disse algumas vezes: na América do Sul, o melhor futebol dos últimos anos, talvez tirando a última temporada, foi do Chile. E não classificou.

Deixe seu comentário: