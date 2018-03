Um tribunal chinês decretou a falência da empresa de dono do Milan

A empresa Shenzhen Jie Ande, de propriedade do chinês dono do Milan, Yonghong Li, foi decretada falida nesta quarta-feira pelo Tribunal de Shenzhen. A companhia quebrou depois que o Banco de Cantão processou o empresário por não ter devolvido o dinheiro de um empréstimo, segundo o jornal italiano “Corriere della Sera”.

Não foi apenas o banco de Cantão que acusou Yonghong Li de não pagar suas dívidas. O Banco de Jiangsu havia emprestado cerca de 60 milhões de euros (242 milhões de reais) em fevereiro de 2017, mas também não viu o dinheiro de volta.

As acusações foram feitas antes de Yonghong Li acertar a aquisição de 99,93% das ações do Milan, em abril do ano passado. O Rossonero pertencia a Silvio Berlusconi, ex-primeiro ministro da Itália.

Segundo o jornal italiano, a quebra da Jie Ande não afetará diretamente o Milan, que terá que apresentar garantias financeiras à Uefa e fechar seu balanço.

Por conta disso, o Rossonero pode pedir 40 milhões de euros emprestados ao fundo Elliott, que já outorgou 300 milhões de euros (1,2 bilhão de reais) ao clube italiano em 2017, para que a entidade máxima do futebol europeu lhe autorize participar de competições continentais.

