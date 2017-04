O Tribunal de Contas da União determina o bloqueio de bens de dirigentes do fundo dos funcionários dos Correios

O Tribunal de Contas da União bloqueou na quarta-feira (5) os bens de cinco ex-diretores do Postalis, fundo de pensões dos Correios. A decisão foi tomada após auditoria da corte detectar prejuízos de R$ 1 bilhão em sete negócios da entidade.

O tribunal também decidiu abrir fiscalizações semelhantes em outros fundos de pensão, a exemplo de Petros (Petrobrás), Funcef (Caixa) e Previ (Banco do Brasil).

A auditoria no Postalis analisou investimentos de R$ 2,73 bilhões. As perdas apontadas correspondem a 35% desse valor. Entre outras irregularidades, a corte entendeu que os dirigentes do fundo de pensões aprovaram os aportes sem levar em conta as perspectivas de risco e retorno envolvidos, agindo, portanto, de forma negligente. (AE)

Comentários