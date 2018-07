O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, manteve os processos do sítio em Atibaia e do Instituto Lula com o juiz Sérgio Moro

O TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) negou, nessa quarta-feira, dois pedidos de exceção de suspeição feitos pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os recursos solicitavam o afastamento do juiz federal Sérgio Moro da condução do processo de recebimento de propina através de obras em um sítio em Atibaia, e de outro, sobre desvio de recursos através da compra de terreno para a construção do Instituto Lula.