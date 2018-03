O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou um recurso da defesa de Lula contra provas relacionadas ao sistema de propinas da empreiteira Odebrecht

Nessa quarta-feira, o TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) negou por unanimidade o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender uma decisão em primeira instância do juiz federal Sérgio Moro. O magistrado havia autorizado o espelhamento de material ligado ao sistema Drousys, de informática do “setor de propinas” da empreiteira Odebrecht, encaminhado pelas autoridades da Suíça na ação penal que atribui supostas propinas ao líder petista.

A 8ª Turma confirmou uma decisão liminar proferida em dezembro do ano passado pelo desembargador federal João Pedro Gebran Neto. A defesa de Lula alegava que a prova foi anexada após o encerramento da instrução penal e que não poderia ter sido admitida nova documentação para exame pericial. Os advogados afirmavam, ainda, que não tiveram acesso à integralidade do sistema.

Na decisão, Gebran Neto apontou que a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba (PR) não estaria analisando provas paralelas, mas o próprio objeto de outro recurso movido pela defesa, o incidente de falsidade, dentro do mesmo processo, no qual é questionada a veracidade dos dados disponibilizados pela Odebrecht.

Para o desembargador, foi adequada a realização de perícia em material complementar, recebido por meio de acordo de cooperação internacional. Ele frisou que a decisão não se trata de reabertura da instrução criminal, mas de um ato relacionado exclusivamente ao incidente de falsidade.

O desembargador completou o voto ressaltando que a decisão de Sérgio Moro “tem por objetivo a busca da verdade, o que seria de interesse de todas as partes”, e que a apuração do material para verificar a existência ou não de falsidade seria de interesse da própria defesa.

Defesa

O advogado Cristiano Zanin Martins, que responde pela defesa de Lula, divulgou nota: “Recorreremos da decisão proferida hoje (7/03) pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no julgamento da Correição Parcial. O TRF-4 confirmou a decisão do juiz Sérgio Moro que ampliou prova pericial sobre os sistemas da Odebrecht para incluir “dispositivos eletrônicos” provenientes da Suíça desconhecidos pela defesa e que foram apresentados após término da fase de coleta de provas do processo”.

“Além disso, estes dispositivos eletrônicos também foram examinados pela Polícia Federal no laudo entregue no último dia 23/02, que desmontou a acusação do Ministério Público Federal contra Lula ao deixar de identificar qualquer elemento que possa vincular o ex-presidente a valores provenientes de contratos firmados pela Petrobras, ao sistema de contabilidade paralela da Odebrecht ou, ainda, aos imóveis indicados na denúncia”, prosseguiu.

“No mesmo laudo, os peritos também constataram que o material encaminhado pela Suíça contém os mesmos elementos presentes em outros dispositivos analisados e em relação aos quais houve a constatação de “destruição deliberada de dados” (página 301), além de manipulação de conteúdo”, acrescentou o advogado.

Por fim, Zanin ressaltou que “a defesa do ex-presidente Lula está com prazo em curso para analisar o laudo da Polícia Federal. Os peritos da defesa poderão acrescentar outros elementos para reforçar que o material analisado, além de não comprovar qualquer acusação contra Lula, não é idôneo”.

