O Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai julgar uma apelação do ex-tesoureiro petista João Vaccari no mesmo dia dos embargos de Lula

No mesmo dia em que analisará os embargos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) também julgará, nesta segunda-feira (26), mais uma apelação do ex-tesoureiro petista João Vaccari, em um caso em que foi condenado com o pecuarista José Carlos Bumlai, amigo de Lula, e os antigos donos do banco Schahin. As informações são da coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

Preso em Curitiba (PR) há quase três anos, Vaccari foi condenado cinco vezes pelo juiz federal Sérgio Moro, mas conseguiu reverter duas sentenças recorrendo à segunda instância. Uma das apelações foi rejeitada e duas ainda não foram julgadas.

Fôlego até o fim

Ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) dizem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem boas chances de continuar em liberdade até o dia da eleição se conseguir habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) após a Páscoa. Tudo indica que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitará nesta segunda-feira (26) os embargos apresentados contra sua condenação. Com o habeas corpus, ele poderá recorrer em liberdade ao STJ, onde o caso dificilmente será julgado antes de outubro.

Pode esperar

Lula terá direito de apresentar ao STJ um recurso especial, que pode levar a modificações na sentença do TRF4. No ritmo habitual, dizem os ministros da corte, será impossível ouvir as partes envolvidas e concluir a análise do pedido até julho, e depois só restarão dois meses até a eleição.

Muro à frente

O habeas corpus e o recurso ao STJ não livram Lula da barreira imposta pela Lei da Ficha Limpa à sua candidatura, mas ele poderá continuar viajando pelo país enquanto estiver brigando para registrar sua chapa na Justiça Eleitoral.

Quem sabe

A possibilidade de apresentação de novos embargos ao próprio TRF4 após a decisão do tribunal nesta segunda-feira é considerada remota pela defesa do petista, mas permitiria que ele ganhasse ainda mais tempo.

Gabarito

Novos embargos nessa instância só serão possíveis se os três juízes que julgarão o caso entrarem em contradição ou deixarem sem resposta algum questionamento da defesa.

Outro canal

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estará em Porto Alegre nesta segunda-feira. Fará palestra sobre a economia em almoço com empresários da Federasul, a poucos minutos de distância da sede do TRF4.

