O Tribunal Superior Eleitoral recebeu os registros de 6 candidatos a presidente; prazo termina na quarta-feira

Seis presidenciáveis registraram até esta segunda-feira (13) no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) as candidaturas para a disputa da eleição deste ano. Nesta segunda, João Amoêdo (Novo) foi o sexto a entregar ao tribunal a documentação exigida para o registro. Antes, já haviam registrado candidaturas Guilherme Boulos (PSOL), Vera Lúcia (PSTU), Cabo Daciolo (Patriotas), Geraldo Alckmin (PSDB) e Ciro Gomes (PDT), nessa ordem. O prazo final para os candidatos aprovados nas convenções partidárias registrarem as candidaturas termina na próxima quarta-feira (15), às 19h.

As convenções aprovaram 14 candidaturas

No total, as convenções aprovaram 14 candidaturas, mas Manuela D’Ávila (PCdoB) deve desistir para concorrer como vice em uma chapa encabeçada por candidato do PT. A campanha eleitoral começa oficialmente no próximo dia 16. No dia 31, se inicia o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV.

O Tribunal Superior Eleitora tem prazo até 17 de setembro para fazer uma análise inicial dos registros. Depois desse prazo, ainda será possível analisar recursos. De qualquer decisão, cabe recurso ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Candidaturas registradas

Veja abaixo quais candidatos fizeram o registro e algumas das informações apresentadas por eles (na ordem cronológica do registro; do mais recente para o mais antigo).

João Amoêdo (Novo)

Candidatura registrada em 13 de agosto

Ocupação declarada: engenheiro; bens declarados: R$ 425.066.485,46

Vice: Professor Christian (Novo); ocupação declarada: cientista político

bens declarados: R$ 4.125.322,33

Relator do registro: ministro Napoleão Nunes Maia

Ciro Gomes (PDT)

Candidatura registrada em 10 de agosto

Ocupação declarada: advogado; bens declarados: R$ 1.695.203,15

Vice: Kátia Abreu (PDT); ocupação declarada: senadora

bens declarados: R$ 2.690.466,21

Relator do registro: ministra Rosa Weber

Cabo Daciolo (Patriota)

Candidatura registrada em 8 de agosto

Ocupação declarada: deputado; bens declarados: nenhum

Vice: Professora Suelene Balduino (Patriota); ocupação declarada: professora de ensino fundamental;

bens declarados: R$ 201.855,75

Relator do registro: ministro Napoleão Nunes Maia

Geraldo Alckmin (PSDB)

Candidatura registrada em 8 de agosto

Ocupação declarada: médico

bens declarados: R$ 1.379.131,70

Vice: Ana Amélia Lemos (PP); Ocupação declarada: senadora

bens declarados: R$ 5.125.983,92

Relator do registro: ministro Tarcísio Vieira

Vera Lúcia (PSTU)

Candidatura registrada em 6 de agosto

Ocupação declarada: outros; bens declarados: R$ 20.000,00

Vice: Hertz (PSTU); ocupação declarada: professor de ensino médio; bens declarados: R$ 100.000,00

Relator do registro: ministro Luís Roberto Barroso

Guilherme Boulos (PSOL)

Candidatura registrada em 6 de agosto

Ocupação declarada: historiador

bens declarados: R$ 15.416,00

Vice: Sonia Guajajara (PSOL); ocupação declarada: professora de ensino médio

bens declarados: R$11.000,00

Relator do registro: ministra Rosa Weber

