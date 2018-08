O tricampeão mundial de Fórmula 1 Niki Lauda teve melhora “muito satisfatória” após transplante de pulmão

Tricampeão mundial de Fórmula 1, o austríaco Niki Lauda se recupera bem de um transplante de pulmão realizado na semana passada. O ex-piloto já respira sem ajuda de aparelhos e sua condição está melhorando, informou nesta segunda-feira (6) o Hospital Geral de Viena, onde ele está internado na Áustria.

O lendário ex-piloto de 69 anos foi submetido ao complicado procedimento cirúrgico na última quinta, quando as primeiras informações divulgadas após a operação confirmaram que o atual diretor da equipe Mercedes na F-1 enfrentava uma “grave doença pulmonar” e precisou encarar o transplante para tentar se recuperar de uma forte infecção.

O hospital revelou nesta segunda-feira que Lauda estava totalmente consciente 24 horas depois da cirurgia e que está melhorando de maneira “muito satisfatória”, assim como garantiu que “todos os seus órgãos estão funcionando bem”. O austríaco tem condições respiratórias delicadas desde 1976, quando sobreviveu a um gravíssimo acidente no GP da Alemanha de Fórmula 1.

Campeão em 1975, 1977 e 1984

Lauda foi campeão da máxima categoria do automobilismo em 1975, 1977 e 1984, sendo que correu sério risco de morte no acidente ocorrido na prova alemã realizada há 42 anos. Naquela ocasião, a sua Ferrari pegou fogo e ele passou quase um minuto preso dentro do carro pelas chamas. Internado durante seis semanas em um hospital, ele ainda voltaria a correr na mesma temporada, mas perderia o título por apenas um ponto para o inglês James Hunt, então o seu principal rival como piloto da McLaren. A história daquele campeonato inspirou o filme Rush, lançado em 2013.

Além das plásticas para reconstruir a pele e da condição pulmonar delicada, Lauda teve outros problemas de saúde nos últimos anos. O ex-piloto precisou ser submetido também a dois transplantes de rim, e um deles foi possível e teve sucesso graças à namorada, que lhe doou um órgão saudável.

Lauda foi apontado como presidente não-executivo da Mercedes na Fórmula em 2012 e participou do processo de contratação de Lewis Hamilton, que ao final de 2011 deixou a McLaren para defender a equipe com a qual ganhou os títulos mundiais de 2014, 2015 e 2017 – também se sagrou campeão pela tradicional equipe inglesa em 2008. O último dos três títulos do austríaco na F-1, em 1984, foi conquistado justamente pela McLaren, antes dos dois campeonatos com a Ferrari, em 1975 e 1977.

Michael Schumacher

Uma das poucas pessoas que tem acesso a Michael Schumacher, o presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo, na sigla em francês), Jean Todt, se recusou a comentar sobre o estado de saúde do heptacampeão mundial da Fórmula 1.

“É momento de deixar o Schumacher viver sua vida em paz”, respondeu Jean Todt ao jornal argentino La Nación, sem dar maiores detalhes. Indagado pelo periódico para dar apenas uma visão superficial do estado de saúde de Michael Schumacher, o dirigente francês disse outra vez de que é preciso deixar o alemão em paz.

Michael Schumacher está hospitalizado desde dezembro de 2013, quando se chocou com uma rocha ao esquiar nos Alpes Suíços. O piloto passou seis meses em coma, e, desde então, a imprensa não obteve mais informações concretas, já que a família prefere manter o estado de saúde do heptacampeão da Fórmula 1 em sigilo.

Jean Todt foi chefe da Ferrari entre 1993 e 2007, período que engloba os tempos áureos do alemão, que conquistou cinco títulos nas temporadas de 2000 a 2004. Os dois construíram grande amizade nesta época. O francês recuperou a escuderia italiana, que passava por uma fase péssima quando assumiu, e conquistou oito títulos de construtores.

