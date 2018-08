O turismo de brasileiros em Portugal cresceu quase 12%

Portugal segue como destino da moda entre os turistas brasileiros. Dados recém-divulgados pelo INE (Instituto Nacional de Estatística) mostram um aumento de 11,7% nos primeiros seis meses de 2018, em comparação com o mesmo período do ano passado, que já havia sido de alta expressiva.

Entre janeiro e junho, os viajantes brasileiros registraram mais de 1 milhão pernoites na rede lusitana. Os números agora divulgados se restringem à atividade hoteleira, mas já sinalizam que a quantidade de brasileiros visitando o país ibérico deve superar a de 2017.

No ano passado, mais de 869 mil cidadãos do Brasil visitaram Portugal. Esse desempenho representou uma alta de 39% em relação aos 625 mil viajantes de 2016. Com esses números, o Brasil segue como o principal mercado de turismo para Portugal fora da Europa.

Desaceleração

As estatísticas do turismo, no entanto, mostram uma desaceleração da atividade, que nos últimos anos tem sido o principal motor de crescimento da economia portuguesa.

A quantidade de pernoites na hotelaria caiu 2,9% em junho em relação ao mesmo período do ano anterior. A retração foi ocasionada principalmente pela menor quantidade de estrangeiros no país.

Embora a quantidade de brasileiros, norte-americanos e canadenses tenha aumentado, os principais mercados emissores europeus (Alemanha, Reino Unido e França) apresentaram retração.

Autoridades portuguesas minimizaram o resultado e atribuíram a redução na quantidade geral de turistas ao clima atípico deste verão e a fatores externos, como a realização da Copa do Mundo realizada na Rússia.

Especialistas no setor, porém, indicam que o declínio pode estar relacionado à retomada das atividades turísticas de destinos como a Tunísia e Turquia, que sofreram com a redução dos visitantes por conta de atentados terroristas.

Dicas

Veja a seguir algumas dicas para economizar durante viagens turísticas à terra do fado e do bacalhau:

– Comer na varanda às vezes é mais caro: uma prática comum em Portugal (e de muitos países da Europa) é o preço diferenciado para um mesmo produto em um café ou restaurante. Consumir algo em uma mesinha nas simpáticas esplanadas e varandas portuguesas pode sair bem mais caro do que pedir rigorosamente a mesma coisa, mas do lado interno do restaurante.

– Compre as passagens internas com antecedência: o trem é um jeito rápido e eficiente de percorrer o país, mas está longe de ser o mais barato. Quem compra as passagens com antecedência, porém, acaba conseguindo descontos atraentes. Para quem reserva com pelo menos 5 dias de antecedência, os descontos chegam a 56%.

– Descontos para turistas: há várias lojas que oferecem promoções, bônus ou descontos para estrangeiros. Hotéis também costumam ter descontos em lojas e atrações para seus hóspedes.

– Peça reembolso dos impostos: as lojas que dão o benefício são sempre marcadas com o selo “tax free”. Em Portugal, a compra mínima para começar a usufruir do reembolso é de 61,35€ (cerca de R$ 248,76).

– Seguro-saúde do governo: diversas empresas que oferecem o serviço, mas é possível obtê-lo de gratuitamente graças a um convênio celebrado entre Portugal e Brasil. É só pedir no Ministério da Saúde o CDAM (Certificado de Direito à Assistência Técnica), popularmente conhecido como PB-4. Ele é emitido de graça e tem validade de um ano a partir da data de assinatura.

– Água da torneira: nos hotéis, também não é preciso passar sede e nem inflacionados do frigobar: a água da torneira é potável (a maioria dos portugueses bebe dela mesmo), e todos têm copos disponíveis para que você possa aproveitá-la. Recentemente, a Epal, companhia de abastecimento de água do país, lançou uma campanha nesse sentido.

– Descontos por idade e profissão: algumas profissões, como professores e jornalistas, devidamente munidos de documentos que atestem as suas credenciais, também gozam de condições especiais em várias atrações.

