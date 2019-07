O Twitter começa a testar a função de esconder respostas em uma conversa

Apesar das quedas que sofreu na quinta-feira (11), o Twitter aproveitou o dia para anunciar que vai iniciar os testes de uma nova ferramenta para os usuários. Desde o início do ano, a empresa tem comentado sobre a possibilidade de permitir que o usuário esconda algumas respostas da thread, e agora ela finalmente começará a testar essa nova função. A partir da semana que vem, todos os usuários do Canadá terão acesso à ferramenta.

A opção de esconder a resposta ficará disponível no menu que se abre ao selecionar uma mensagem, próximo às opções de mutar ou bloquear um usuário. Mas, como fica implícito pelo nome, a opção não irá remover essas respostas, apenas escondê-las da visualização padrão da conversa.

Segundo o Twitter, o objetivo da ferramenta é dar um controle maior ao usuário sobre suas conversas, permitindo esconder spams e comentários maldosos que não adicionam nada à ela. Mas, ao mesmo tempo que tem suas vantagens, a medida tem dois grandes problemas. O maior deles será permitir que se esconda qualquer comentário contraditório à opinião do dono do tweet, fazendo com que as respostas se pareçam menos com uma conversa e mais com uma massagem de egos.

Outro problema é que, mesmo que a ferramenta permita esconder comentários ofensivos de trolls, ela não priva o usuário de ler comentários ofensivos, permitindo apenas que eles sejam escondidos de outras pessoas que participam da conversa.

O Twitter enfatizou que, por enquanto, a ferramenta ainda está em fase de testes e será a opinião dos usuários que definirá quais os pontos que precisam ser melhorados antes dessa opção ser liberada em escala global.

Área

O Twitter anunciou a criação do Twitter ArtHouse, uma área especial para auxiliar marcas a criarem diferentes conteúdos para a plataforma e conectá-las com uma audiência mais qualificada. Segundo a empresa, esse setor surgiu a partir da junção das divisões de gerenciamento de criadores de conteúdo, edição de vídeos e transmissão ao vivo.

Uma das frentes de atuação da equipe do ArtHouse é a seleção dos melhores criadores para desenvolver ideias e conteúdos para as marcas. Eles estão divididos em duas categorias: personalidades, que oferecem às marcas a capacidade de explorar vozes únicas e/ou grandes bases de fãs; e artistas, que representam a lista de ilustradores, animadores e cinegrafistas que trazem suas habilidades criativas para o conteúdo.

