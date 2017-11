O Twitter testa uma função que permite publicar várias mensagens de uma vez

Em mais um novo recurso que deve dividir opiniões entre os usuários inveterados, o Twitter está estudando a adição de uma funcionalidade para permitir a postagem de várias mensagens de uma vez. O recurso vai servir para criar publicações interligadas, com diversas mensagens sobre um mesmo tópico, por exemplo.

A ideia da novidade seria facilitar a criação das “threads”, as sequências de publicações que contam uma história mais longa, dão mais detalhes sobre a publicação original ou permitem, por exemplo, que os usuários retornem a um assunto antigo, sem perda de contexto. Hoje, tais ações são realizadas por meio de uma resposta para si mesmo em publicações já realizadas.

Uma nova forma de realizar isso, entretanto, surgiu na versão Alpha do aplicativo do Twitter para Android, permitindo que a sequência de mensagens fosse configurada antes da publicação, que acontece de forma simultânea. Por meio do pressionamento de um botão com sinal de “+”, é possível adicionar quantas mensagens o usuário desejar à thread.

Quando finalizada, a sequência é publicada de uma só vez, na ordem, de forma a entregar as publicações da forma devida aos seguidores. Elas não deixarão de aparecer uma a uma na linha do tempo, em sequência, mas também estarão unidas em um único tópico caso os seguidores cliquem na mensagem inicial ou em qualquer uma das outras que façam parte de uma thread.

Nada muda, entretanto, com relação a tais mensagens. Cada uma delas continua tendo sua URL própria e permanece podendo ser compartilhada, curtida ou respondida de maneira individual. A única alteração, portanto, é na forma como elas são compostas, agora todas de uma só vez.

De acordo com a rede de microblogs, o recurso está em fase de testes nas versões Beta tanto para o Android quanto para o iOS. A empresa ainda disse que esses experimentos estão acontecendo há semanas, de forma a testar a aceitação do recurso e também sua usabilidade.

Menções a essa característica já haviam surgido no código fonte do app para Android, em meados de setembro, mas, na época, o Twitter não havia comentado sobre a possibilidade de uma adição. Agora, entretanto, tudo já estaria funcionando, o que indicaria uma possível implementação do recurso para o futuro próximo.

Para a rede social, seria mais uma transformação de seus sistemas por conta da utilização feita pelos usuários. É algo que já aconteceu em seus primórdios, por exemplo, com a hashtag e o sistema de retweets, e um pouco mais recentemente com a transformação do botão de favoritar em um para curtidas, devido ao ganho de um caráter mais semelhante ao do Facebook.

A chegada das threads, lá fora chamadas de “tweetstorm”, é mais um destes recursos abraçados de forma não-intencional pela comunidade, desde que o Twitter passou a permitir que os usuários respondessem às próprias mensagens. Com o tempo, essa utilização se tornou uma alternativa para a publicação de postagens maiores ou, como dito, com mais contexto.

Há quem diga, inclusive, que a recente mudança do limite de escrita, de 140 para 280 caracteres, teria sido, também, motivada pelo surgimento das threads. Essa, entretanto, não agradou tanto aos utilizadores mais puristas, que ainda se posicionam contra as mensagens maiores. A expectativa, entretanto, é que o mesmo não aconteça agora, com os tweetstorms.

Deixe seu comentário: