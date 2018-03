O Uber adota programa de milhagem em parceria com a Smiles da Gol: o usuário poderá trocar pontos acumulados por corridas, passagens aéreas e reservas em hotéis

A partir de agora, corridas feitas no aplicativo da Uber podem dar milhas do programa de fidelidade Smiles, da companhia aérea Gol. Para ter o benefício, o cliente precisa pagar as corridas antecipadamente, comprando créditos de viagens na Uber no site da Smiles. Esses créditos ficarão guardados em uma carteira virtual dentro do aplicativo e serão gastos conforme o passageiro usa o serviço.

Inicialmente, cada real gasto para comprar créditos de Uber vai dar 3 milhas para clientes comuns e 4 para membros do Clube Smiles (programa de benefícios em que assinantes pagam a partir de R$ 42 por mês). Além de poderem ser trocadas por passagens e reservas em hotéis, as milhas servirão para pagar futuras viagens com a Uber. No lançamento da parceria, cada 6.000 milhas serão equivalentes a R$ 100 em corridas.

A parceria deverá ser útil especialmente para quem faz corridas com a Uber rotineiramente, diz Carlos Mauad, diretor comercial da Smiles. “Esperamos que o consumidor olhe a despesa mensal que tem com a Uber e, todos os meses, compre esse valor em créditos”, diz.

Com o pré-pagamento e o ganho de milhas, aquele cliente da Uber que eventualmente pega um táxi ou usa serviço concorrente deixa de fazer isso, diz o executivo. Via assessoria de imprensa, a Uber disse que o principal benefício para a companhia será disponibilizar mais uma forma de pagamento para os seus 20 milhões de usuários no Brasil.

Outros programas de fidelidade já permitem resgatar pontos em corridas da Uber, entre eles o Dotz e o Nubank Rewards, da empresa de cartões de crédito. Em dezembro, a Cabify lançou parceria com a Multiplus, programa de fidelidade da Latam. Nele, cada quilômetro rodado por usuário cadastrado no programa de fidelidade gera uma milha.

Para receber o benefício, o passageiro deve abrir seu perfil no aplicativo e cadastrar seu número de identificação do programa de fidelidade. De 2015 a 2017, a Easy Táxi também manteve parceria com a Multiplus. No final do ano passado, a companhia informou seus clientes que ela seria temporariamente suspensa para reformulação.

Gorjeta

O Uber quer que os seus motoristas sejam recompensados pelo bom serviço: para além das cinco estrelas, os clientes satisfeitos podem agora deixar uma gorjeta através da aplicação — quer no final da viagem de Uber quer nas entregas da Uber Eats.

A falta de moedas não vai ser desculpa. “No fim de cada viagem, os utilizadores vão poder selecionar opções ou um valor customizável para gratificação do motorista“, explica a marca em comunicado. Ou seja: o cliente pode escolher entre os três valores sugeridos ou digitar o valor que considerar mais justo. Isto, se quiser dar a gorjeta: “é totalmente opcional“, diz a Uber.

A iniciativa surge porque “a nossa comunidade de motoristas e estafetas está no centro daquilo que fazemos. Trabalhamos diariamente para tornar a sua experiência com a Uber cada vez melhor, e estamos atentos às suas sugestões. É por isso que, a partir de hoje, passamos a dar aos nossos utilizadores a possibilidade de premiar”, explica Rui Bento, o diretor geral da Uber para a Península Ibérica.

