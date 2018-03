O último fim de semana de verão será de calor

Para o fim de semana, o Sistema Ceic Metroclima projeta temperaturas altas em Porto Alegre. Este sábado (17), será ensolarado e com máximas de até 35°C. Já no domingo (18), o sol aparece na maior parte do dia, mas há risco de chuva principalmente à noite. A instabilidade segue no início da semana.

Confira a previsão diária para a Capital:

Sábado, 17: o sol predomina ao longo do dia, mas aparecem algumas nuvens. O vento se mantém calmo ou sopra fraco do quadrante Leste. A temperatura terá maior elevação. Mínimas entre 16°C e 18°C e máximas entre 33°C e 35°C.

Domingo, 18: o sol predomina na maior parte do dia. Da tarde para a noite, as nuvens aumentam. Não se descarta pancadas de chuva no fim do dia e sobretudo à noite. A temperatura terá elevação muito acentuada provocando intenso calor à tarde. O vento permanece calmo ou sopra fraco do quadrante Norte. Mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 35°C e 37°C

Segunda-feira, 19: tempo instável com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. O vento se mantém calmo ou sopra fraco do quadrante Sul. A temperatura fica amena. Mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 24°C e 26°C.

Terça-feira, 20: muitas nuvens e chuva em alguns momentos, sobretudo pela manhã. No decorrer do dia, o tempo melhora e o sol aparece com diminuição das nuvens. O vento sopra fraco do quadrante Sul. A temperatura permanece amena. Mínimas entre 17°C e 19°C e máximas entre 25°C e 27°C.

RS

Na maioria das regiões do Estado, o sábado (17) tende a ser de céu parcialmente nublado a nublado. Há chance de pancada de chuva isolada em áreas do Sul, Oeste e Norte. As temperaturas oscilam entre 12°C e 36°C.

No domingo (18), o tempo ficará parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Sul do RS; nas demais regiões, parcialmente nublado. A mínima prevista é de 15°C e a máxima, 38°C.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o padrão persiste no começo da próxima semana, com céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas tanto na segunda-feira (19), quanto na terça (20). Na segunda, os termômetros oscilarão entre 11°C e 32°C; na terça, 13°C e 29°C.

