O Uruguai divulgou a lista com os 23 jogadores para a Copa do Mundo

O Uruguai foi mais uma seleção que já divulgou a sua convocação final para a Copa do Mundo da Rússia antes da data limite de 4 de junho, próxima segunda-feira. Neste sábado (2), a federação revelou a equipe que representará o país com a presença de dois atletas que atuam em território brasileiro, o meia Arrascaeta, do Cruzeiro, e o goleiro Martín Silva, do Vasco. As informações são da Gazeta Esportiva.

Nomes importantes

Além da dupla do futebol brasileiro, outros nomes importantes estão confirmados como os atacantes Luis Suárez, do Barcelona e Cavani, do PSG. Anteriormente o treinador Óscar Tabárez havia divulgado uma lista prévia com 26 nomes, sendo necessário realizar três cortes, feitos neste sábado. Os nomes escolhidos para deixar a lista foram três meias: Federico Valverde, do La Coruña, Gastón Ramirez, do Sampdoria, e Nicolas Lodeiro, ex-Botafogo que atualmente defende o Seattle Sounders.

Grupo A

A seleção bicampeã mundial está no Grupo A da Copa do Mundo ao lado da anfitriã Rússia, Egito e Arábia Saudita. A estreia da equipe Celeste está marcada para o dia 15 de junho, diante dos egípcios. Ainda antes do Mundial, os sul-americanos farão um amistoso contra o Uzbequistão, no dia 7 de junho.

Confira a lista final do Uruguai:

Goleiros: Fernando Muslera – Galatasaray (Turquia), Martin Silva – Vasco (Brasil), Martín Campaña – Independiente (Argentina);

Defesa: Diego Godín – Atlético de Madrid (Espanha), Sebastián Coates – Sporting CP (Portugal), José Maria Giménez – Atlético de Madrid (Espanha), Maxi Pereira – Porto (Portugal), Gastón Silva – Independiente (Argentina), Martín Cáceres – Lazio (Itália), Guillermo Varela – Peñarol (Uruguai);

Meio-campo: Nahitan Nández – Boca Juniors (Argentina), Lucas Torreira – Sampdoria (Itália), Matías Vecino – Inter de Milão (Itália), Rodrigo Bentancur – Juventus (Itália), Carlos Sánchez – Monterrey (México), De Arrascaeta – Cruzeiro (Brasil), Diego Laxalt – Genoa (Itália), Cristian Rodríguez – Peñarol (Uruguai), Urreta – Monterrey (México)

Ataque: Cristhian Stuani – Girona (Espanha), Maximiliano Gómez – Celta de Vigo (Espanha), Edinson Cavani – PSG (França), Luis Suárez – Barcelona (Espanha)

Deixe seu comentário: