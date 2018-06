O Uruguai venceu a Arábia Saudita por 1 a 0 com gol de Suárez e garantiu a classificação pelo Grupo A do Mundial

O Uruguai garantiu a sua classificação no Grupo A do Mundial ao vencer por 1 a 0, nesta quarta-feira (20), a Arábia Saudita na Arena Rostov. O gol foi marcado por Luis Suárez aos 22 minutos.

Com o resultado, Uruguai fica em segundo lugar no grupo, devido ao saldo de gols, e agora enfrenta o primeiro colocado, a Rússia, que venceu a Arábia Saudita por 5 a 0 na estreia, e o Egito, na terça-feira, por 3 a 1. A partida será na próxima segunda-feira (25) às 11h, em Samara, e vai definir a colocação final para a próxima fase.

Os egípcios dividem a lanterna com os sauditas. Ambos ainda não pontuaram. Eles se enfrentam no mesmo dia e horário em Volvogrado.

O jogo

Na 100ª partida de Luis Suárez pela seleção uruguaia, o camisa 9 deixou sua marca – e não foi uma mordida. Com o gol marcado neste jogo, chegou a 52 gols e além de ser o maior artilheiro da Celeste ainda se tornou o primeiro jogador do país a marcar em três Mundiais.

Mas apesar da marca e de Suárez ter sido escolhido o melhor em campo, o grupo podia ter feito mais, afinal, era o favorito. Mas foi o suficiente para classificar a equipe às oitavas de final.

Cavani não conseguiu balançar a rede. Tentou, buscou jogo, enfiou a cabeça na bola, perdeu gol cara a cara, e nada de gol.

Os árabes lutaram bastante, fizeram boa partida, mas pecaram pela falta de pontaria.

Carlos Sánchez e Cristian Rodríguez, que entraram nas vagas de Arrascaeta e Nández, não foram melhores que seus antecessores na estreia. A defesa cedia espaços, em especial pelo lado esquerdo. A Arábia, por falta de qualidade, não aproveitou.

Aos poucos a dupla foi encontrando terreno atrás dos laterais, e foi assim que Rodríguez conseguiu o escanteio que originaria o gol. Sánchez cobrou, o Alowais errou e Suárez aproveitou para empurrar para a rede, aos 22 minutos.

Cavani foi acionado na área apenas dois minutos mais tarde, mas não marcou. Parecia que viria um passeio, mas ele não aconteceu. O time errava, a Arábia crescia, mas não tinha pernas, qualidade e pontaria para aproveitar.

No segundo tempo, Suárez ainda levou perigo em cobrança de falta, mas o jogo voltou ao mesmo ritmo inicial, com as mesmas falhas. O técnico Óscar Tabárez tentou mudar a equipe, mas o resultado não apareceu.

Uma finalização torta de Torreira chegou a encontrar a cabeça de Cavani, aos 34 minutos, mas o gol não saiu. Cavani ainda brigou aos 40 minutos, livre na área, mas bateu em cima do goleiro. Foi o último lance de perigo do jogo.

Definição no grupo

A seleção russa se classifica pela primeira vez para as oitavas de final na história. Em 1986, quando ainda atuava como União Soviética, venceu duas partidas na fase de grupos (Hungria e Canadá) e caiu para a Bélgica nas oitavas de final.

Os uruguaios são bicampeões mundiais e garantiram mais uma classificação. Disputando Mundiais de forma ininterrupta desde 2010, foram até a semifinal na África do Sul e, na edição de 2014, pararam nas oitavas para a Colômbia.

Escalações

O técnico Oscar Tabárez, do Uruguai, escalou Fernando Muslera, Guillermo Varela, Diego Godín, José María Giménez, Martín Cáceres, Carlos Sánchez (Nández), Rodrigo Betancur, Matías Vecino (Torreira), Cristian Rodríguez (Laxalt), Luis Suárez e Edison Cavani.

Já Juan Antonio Pizzi, técnico da Arábia Saudita, mandou para o campo Al-Owais, Al-Burayk, Osama Hawsawi, Al-Boleahi, Al-Shahrani, Ateef, Al-Jassim (Al-Moghani), Al-Faraj, Hattan Bahbir (Kanno), Al-Dawsari e Al-Muwallad (Al-Sahlawi).

