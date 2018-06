O Uruguai venceu Portugal por 2 a 1 em Sochi e enfrenta a França nas quartas de final

O Uruguai será o adversário da França após vencer por 2 a 1 Portugal. As seleções jogaram em Sochi na tarde deste sábado pelas oitavas de final do Mundial para definir quem vai enfrentar a França, que desclassificou a Argentina pela manhã. Cavani abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo. Aos 9 minutos da segunda etapa o brasileiro naturalizado português Pepe deixou tudo igual. Foi o primeiro gol sofrido pelos uruguaios na competição. Só que Cavani fez mais um, aos 16 minutos. Cristiano Ronaldo? Não foi o seu dia. O jogo das quartas de final acontece em Nijni Novgorod, às 11h de sexta-feira, dia 6 de julho.

O jogo

Quem esperava ver show de Cristiano Ronaldo ou de Luis Suárez, saiu frustrado. Foi Cavani quem roubou a cena, com dois gols, um em cada tempo. O jogador aproveitou as oportunidades, que não foram muitas, mas preciosas, que o Uruguai teve.

A primeira chance teve início com uma inversão para Suárez, que devolveu o passe longo e o camisa 21 finalizou. Mais adiante, na segunda etapa e já tendo sofrido o empate, Cavani recebeu um passe em jogada iniciada com um chutão e bateu colocado, seco e preciso. Teria sido tudo perfeito para o jogador, se não tivesse sofrido uma lesão e pedido para ser substituído, mancando muito. Saiu escorado por Cristiano Ronaldo e dificilmente poderá ajudar o Uruguai contra a França.

Portugal teve bem mais iniciativa do que nas demais partidas do campeonato. Não deixou de buscar o gol e ainda poderia ter empatado, levando a partida para a prorrogação. Mas a defesa uruguaia mostrou novamente a sua eficiência, mesmo que o time não estivessem conseguindo ampliar para garantir a classificação de vez. De qualquer forma, os uruguaios conseguiram anular o CR7, e o único gol português não foi dele, mas de Pepe, o brasileiro naturalizado português, ainda no início do segundo tempo.

Após o gol da virada, Portugal continuou pressionando. Aos 24 minutos, após cruzamento na área, o goleiro Muslera saiu mal do gol e a bola sobrou para Bernardo. O português tinha à sua frente um gol vazio, mas a bola subiu demais.

No último lance, até o goleiro português foi para a área adversária para tentar o gol em uma cobrança de escanteio. Mas não adiantou. Com a vitória, os Uruguaios enfrentam a França com 100% de aproveitamento. Já Cristiano Ronaldo diz que vai jogar até os 40 anos, mas, aos 33 anos, esse pode ter sido seu último Mundial, já que estará com quase 38 no próximo, que será realizado no Catar, em 2022.

Escalações

O técnico do Uruguai, Óscar Tabárez, escalou Muslera, Cáceres, José Giménez, Godín, Laxalt, Vecino, Torreira, Nández (Carlos Sánchez), Bentancur (Cristian Rodríguez), Luis Suárez e Cavani (Stuani).

Já o técnico Fernando Santos, de Portugal, colocou em campo Rui Patrício, Ricardo Pereira, Pepe, José Fonte, Raphaël Guerreiro, William Carvalho, Adrien Silva (Quaresma), Bernardo Silva, João Mário (Manuel Fernandes), Cristiano Ronaldo e Gonçalo Guedes (André Silva).

