O V Encontro Brasileiro e II Encontro Latino-Americano de Trompistas será realizado de 12 a 15 de setembro em Porto Alegre

O V Encontro Brasileiro e II Encontro Latino-Americano de Trompistas foi lançado na noite de quinta-feira (16) no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. O evento ocorrerá de 12 a 15 de setembro na Capital gaúcha.

Promovido pela Associação de Trompistas do Brasil, o evento reunirá profissionais, alunos, expositores e diletantes da música para compartilhar momentos significativos para o cenário cultural tanto da região Sul do Brasil, enfatizando as suas riquezas, quanto da América Latina.

As atividades incluem masterclasses, palestras, exposições, recitais dos alunos e dos professores e concertos com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Orquestra Unisinos Anchieta, Orquestra de Amigos do Encontro e a realização do IV Concurso MB para Jovens Trompistas. Estarão presentes grandes solistas e professores.

O coordenador do evento, Israel Oliveira, ressaltou a importância do encontro: “O propósito deste encontro é oferecer aos trompistas profissionais e estudantes crescimento pessoal e coletivo, com ações que promovam o acesso facilitado ao conhecimento específico do instrumento através da troca de experiências com artistas de diversas partes do mundo”. Segundo ele, há cerca de 30 trompistas profissionais no RS.

O evento acontecerá no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na sede da Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre), no Parque Farroupilha, no Bar Fon Fon, entre outros locais. Quem quiser colaborar com doações para a realização do encontro pode acessar o site www.vakinha.com.br.

Deixe seu comentário: