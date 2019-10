O valor das apostas das loterias da Caixa será reajustado no mês que vem. Vai ficar mais caro para quem ficar milionário

Vai ficar mais caro para quem tentar ficar milionário a partir do mês que vem. Os valores das apostas nas loterias da Caixa Econômica Federal serão reajustados no dia 11 de novembro. De acordo com informações da Agência Estadão Conteúdo, o banco confirmou que foi autorizado a aumentar os preços dos jogos. Os percentuais de correção, no entanto, ainda não foram divulgados.

Atualmente, os apostadores pagam R$ 1,50 pelo jogo mínimo de cinco dezenas da Quina e R$ 3,50 para tentar acertar os seis números da Mega Sena.

O reajuste das loterias é uma demanda da Caixa desde que o economista Pedro Guimarães assumiu a presidência da instituição. No início deste mês, durante audiência pública na Câmara, Guimarães afirmou que, apesar dos pedidos, o Ministério da Economia ainda não autorizara as mudanças nos preços.

Em vídeo gravado na semana passada, que circulava ontem na internet, o presidente da Caixa afirmou que a autorização foi concedida.

“Quando tivemos reunião em julho, com o presidente da República [Jair Bolsonaro (PSL)], tínhamos seis pautas. Já realizamos cinco delas e hoje acabamos de realizar a sexta, que é a autorização para o reajuste, que estava atrasado, e mais do que isso autorização de ajuste anual”, afirmou Guimarães, sem citar percentuais.

Conforme a Caixa, já existe de fato autorização para o reajuste, mas ainda não ocorreu a publicação de portaria com os percentuais. O reajuste é um fator importante para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a inflação oficial.

Juro cai para caminhoneiro

A Caixa reduziu os juros de crédito pessoal para caminhoneiros. As novas taxas variam entre 3,29% e 3,99% ao mês, podendo chegar a 2,29% ao mês para clientes com conta salário no banco, além de prazo de até 72 meses e carência de até 90 dias para pagar.

As novas condições fazem parte da campanha Você no Azul na Estrada. Também há oferta de descontos na regularização de dívidas, que chega a 90%.

A renegociação dos débitos pode ser feita por meio do site, via telefone e WhatsApp 0800 726 8068, nos perfis do banco no Facebook e no Twitter, nos caminhões Você no Azul e nas agências da Caixa.