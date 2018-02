O valor médio de compra de roupa pela internet supera o valor de compra na loja

O valor médio das vendas de vestuário on-line superou o registrado nas lojas físicas, de acordo com a Abit (associação da indústria têxtil). Devido à maior comodidade na internet, muitos consumidores acrescentam vários itens ao carrinho para depois escolher o que levar, afirmou Fernando Pimentel, presidente da entidade.

“Comprar no mundo virtual é mais fácil, em três etapas o cliente se decide e paga, isso com uma visão mais completa do sortimento do que em uma loja”, disse Pimentel ao Blog Mercado Aberto, do jornal Folha de S.Paulo.

“O mesmo movimento ocorre em outros segmentos. Sites são capazes de identificar um indivíduo e fazer sugestões baseadas nos seus hábitos, histórico de dados e de navegação”, afirmou Silvio Laban, professor do Insper.

As compras feitas pela classe média no comércio eletrônico tiveram um preço 50% superior ao registrado em unidades de rua ou shopping centers, segundo a Visa. A empresa de meios de pagamento analisou todas as transações feitas com os cartões da marca no Brasil.

A venda de roupas nas lojas virtuais cresceu 10% no ano passado em comparação com 2016, enquanto as físicas tiveram retração de 5%, aponta a Visa. A Abit registrou alta em ambos em 2017.

“Operações on-line crescem mais rapidamente, até por causa da representatividade de mercado: o e-commerce representa cerca de 3,5% das transações”, declarou o presidente da associação.

