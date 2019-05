“O Varejo em Tempo Real”: 7ª Feira Brasileira do Varejo vai debater empreendedorismo e novas tecnologias

Por Isadora Aires

A abertura da 7ª Feira Brasileira do Varejo (FBV) aconteceu na manhã desta terça-feira (28). Com a temática de “O Varejo em Tempo Real”, a edição desse ano será focada em varejo digital, gestão de mercado, empreendedorismo, inteligência artificial, tendências para os próximos anos, perfil do novo consumidor, entre outros. No Centro de Eventos da Fiergs são esperadas mais de oito mil pessoas, que vão conferir exposições de 80 organizações divididas em quatro áreas – Moda; Franquias, Serviços e Conveniências; Marketing, Gestão e Relacionamento e Tecnologia.

O início do evento foi um pouco inusitado: uma robô deu as boas vindas aos convidados – entre eles, autoridades como o vice-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Jr. e o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr.

Ronaldo Sielichow, presidente da 7ª FBV, saudou os presentes e afirmou que a classe empresarial deve “se unir mais”. “A FBV e o Congresso Brasileiro do Varejo está aí para facilitar este convívio. É um ponto de encontro onde predomina a troca de experiência”, afirmou Sielichow.

Paulo Krause, presidente do Sindilojas, saudou os empreendedores que “fazem realmente acontecer o Brasil”. “Nós não precisamos só comprar e vender, tem um caminho no meio e precisamos estar qualificados para isso”, frisou Krause. Outras autoridades do setor terciário também tiveram falas durante a abertura do evento.

