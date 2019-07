O Vaticano anuncia que a Irmã Dulce vai virar santa em 13 de outubro

O papa Francisco presidiu, nesta segunda-feira (1º), na Sala Clementina, no Vaticano, o Consistório Ordinário Público para a Canonização de cinco Beatos, dentre os quais Irmã Dulce Lopes Pontes. Durante o Consistório, o Santo Padre anunciou a data de canonização dos cinco beatos. Será no dia 13 de outubro deste ano, um domingo. As informações são do Vatican News, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da Arquidiocese de São Salvador da Bahia.

Além de Irmã Dulce, serão canonizados os seguintes beatos: John Henry Newman, cardeal, fundador do Oratório de São Filipe Néri na Inglaterra; Giuseppina Vannini (no século Giuditta Adelaide Agata), fundadora das Filhas de São Camilo; Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, fundadora da Congregação das Irmãs da Sagrada Família; e Margherita Bays, Virgem, da Ordem Terceira de São Francisco de Assis

Irmã Dulce, cujo nome de batismo era Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, é recordada por suas obras de caridade e de assistência aos pobres e necessitados. Após a canonização, a beata levará o nome santo de Santa Dulce dos Pobres e seu dia será celebrado sempre no dia 13 de agosto, a partir de 2020.

O Segundo Milagre

O Vaticano anunciou a canonização de Irmã Dulce em maio deste ano, quando um segundo milagre atribuído à intercessão da religiosa, também conhecida como “O Anjo bom da Bahia”, foi reconhecido por meio de decreto. A pessoa agraciada é um homem que morava na Bahia e foi curado após passar 14 anos cego. Ele participou da coletiva nesta segunda-feira.

O milagre teria ocorrido após o homem pedir a Irmã Dulce para interceder por ele, por conta de uma conjuntivite, pouco antes de dormir. Quando acordou, no dia seguinte, o homem havia melhorado da doença e voltado a enxergar, segundo a Arquidiocese de Salvador.

O milagre intriga médicos, pois, mesmo após voltar a enxergar, os exames do homem apontam lesões que deveriam impedir que ele tivesse o sentido.

Além desses dois milagres reconhecidos, mais de 10 mil outros relatos feitos por fiéis do mundo inteiro são armazenados pelas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), em Salvador. Há depoimentos de cura de câncer, superação de vício em drogas, conquista de emprego, solução de dívidas e problemas familiares, sobrevivência a acidentes graves.

Salvador

Em Salvador (BA), inúmeros fiéis se uniram aos jornalistas, durante coletiva de imprensa realizada no Santuário da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, para ouvir a notícia dada pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

“Quero lhes dizer que foi oficialmente declarado que a canonização da nossa Bem-Aventurada Dulce dos Pobres será no dia 13 de outubro de 2019. Neste dia, às 10h, no Vaticano, numa celebração presidida pelo Papa Francisco a nossa Irmã Dulce passará a ser, oficialmente, chamada de santa e, a partir daí, poderão ser celebradas missas e a oração particular.”

De acordo com Dom Murilo, a santidade de Irmã Dulce confirma que é possível ser santo nos dias atuais. “Irmã Dulce foi em nossa frente para dizer: a santidade em nossa época é possível; a santidade em nossa época não é algo irrealizável, não é para um grupinho de pessoas privilegiadas: é para todos. E ela veio nos mostrar isso amando, amando a Jesus, servido a Jesus nos pobres. É possível sermos santos”, afirmou Dom Murilo. “Nós vamos ter um exemplo muito concreto de como agradar a Deus. Agrada a Deus quem faz a Sua vontade, a vontade de Deus é que a gente O ame sobre todas as coisas, e ame ao próximo de forma muito concreta. Então, agora nós vamos seguir com mais carinho, com mais disposição, nos voltar para os necessitados, que são muitos em nossa cidade, em nosso país, cada um fazendo o que estiver ao seu alcance. Muitos, talvez, em números fizeram mais do que Irmã Dulce, mas poucos fizeram com tanto amor e é isso o que caracteriza o trabalho dela: o amor que ela colocou naquilo que ela fez”, completou o Arcebispo.

