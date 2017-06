O Vaticano investiga um grupo católico brasileiro por fazer um “Pacto com Satã”

Segundo o “vaticanista” Andrea Tornielli, do jornal italiano “La Stampa”, em extensa cobertura que ecoa pelo americano “Daily Beast”, pelo britânico “Daily Mail” e outros, o Vaticano investiga a sociedade católica brasileira ultraconservadora Arautos do Evangelho, uma dissidência da TFP (Tradição, Família e Propriedade).

Na descrição do “Beast”, onde foi manchete ao longo do fim de semana (reproduzida acima), a investigação parte do “aparente pacto com Satã sobre a morte do papa Francisco”.

A evidência é um vídeo que vazou. Segundo “Tonielli”, o líder da organização, monsenhor João Scognamiglio Clá Dias, que protagoniza o vídeo, já renunciou. (Folhapress)

