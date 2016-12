O vento mudou a biruta

Em menos de uma semana o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), mudou de ideia sobre a convocação do Congresso para janeiro.

A nova avaliação é compartilhada pelo Palácio do Planalto. Conta-se nos dedos a proximidade dos dias para o início do recesso parlamentar previsto para o dia 22. A Câmara e o Senado acabam sendo uma caixa de ressonância das denúncias que atingem o presidente Michel Temer e parte significativa da base governista. Quanto menos marola, melhor para evitar mais desgaste. A estratégia é empurrar os problemas para frente.

Na Zona da Mata

Renan Calheiros tem provado que tem estômago e paciência para enfrentar as críticas e os revezes, mas não vê a hora de se refugiar por alguns dias na sua Murici, no interior alagoano.

Pero no mucho

Deputado próximo a Michel Temer garantiu ontem à noite que Temer está “muito tranquilo”, mas o presidente não quer que a crise dos estados acabe em seu colo. Há pelo menos 14 estados com sérias dificuldades para pagar o 13 salário.

Sonho meu

Assessor especial do presidente Michel Temer, o ex-deputado Tadeu Filippelli (PMDB) tem interesse pessoal na eleição para a presidência da Câmara Legislativa do DF. Quer pavimentar sua candidatura ao governo distrital em 2018.

Prova de fogo

Os recentes episódios políticos estremeceram as relações entre o PSDB e o PMDB. Por enquanto os noivos falam nas alianças para enfrentar as turbulências no casamento, mas o momento é de cautela no namoro. O clima de desconfiança continuou mesmo após as conversas desta segunda-feira entre tucanos e Michel Temer.

Ovelha negra

A presença do deputado Arthur Maia (BA) provoca constrangimentos no PPS. Pesa contra ele o voto a favor do projeto que desfigurou as medidas contra a corrupção e a citação como beneficiário da propina da Odebrecht.

Queridinho

Maia, no entanto, é muito bem visto dentro da base de apoio do governo e no Palácio do Planalto. Deve ser confirmado relator da PEC da reforma da Previdência Social.

Novo sistema

O deputado Betinho Gomes (PSDB-PE) espera contar com o voto do PMDB ao relatório da PEC 245/2016 na CCJ, que sugere o Parlamentarismo no modelo francês, onde cabe algum poder ao presidente da República. Texto será apresentado em fevereiro do próximo ano.

Fechar questão

Em maio deste ano, a cúpula tucana entregou uma carta ao então presidente interino Michel Temer, condicionando o apoio a ele ao Parlamentarismo em 2018. O PSB e o PPS já teriam fechado questão em torno da Proposta.

Gosto de gás

A dentista Luana Alves (PSB-MA) assume o lugar do falecido deputado João Castelo (PSDB-MA) disposta a se vingar do governador Flávio Dino (PCdoB). Ela e o marido, ex-deputado Ribamar Alves, teriam sido alijados no acordo com o governador.

Do alto da torre

O Brasil realiza um das mais importantes pesquisas no mundo sobre a mudança climática. Trabalho tem como referência os dados coletados numa torre de 325 metros, cerca de 80 andares. É a maior estrutura do gênero no Planeta.

Orgulho científico

A coleta de dados será feita nos próximos 30 anos no meio da floresta amazônica e consiste em dados e transporte de gases entre a biosfera e a atmosfera. O trabalho faz parte de uma série sobre a investigação científica no Brasil a ser exibida pelo Discovery.

Liquidação

O restaurante SoHo do Pontão do Lago Sul está fechado e à venda. Caiu em desgraça depois da delação de Cláudio Melo Filho, que seria seu dono.

Ponto Final

Aumenta pressão para que o Supremo Tribunal Federal acelere a análise dos processos que envolvam políticos com a Lava-Jato. Pode até criar uma força-tarefa.

