Em visita ao Brasil, o vice de Donald Trump cobrou de Michel Temer uma postura de maior firmeza contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro

Como já era esperado, a crise na Venezuela e a política do governo de Donald Trump de separar famílias de imigrantes ilegais, que atinge mais de 50 crianças brasileiras neste momento, dominam a visita do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, ao País.

Essa é a primeira viagem de um membro do alto escalão da Casa Branca ao Brasil desde a posse do presidente Michel Temer, em maio de 2016, e ocorre quase um ano após Pence ter feito uma “tour” por Argentina, Chile, Colômbia e Panamá.

Em um pronunciamento conjunto com o chefe do Palácio do Planalto, o vice de Trump cobrou uma postura maior incisiva do Brasil e de outras nações da América Latina contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela:

“O Brasil liderou os esforços para expulsar a Venezuela do Mercosul, uniu-se aos Estados Unidos para suspender a Venezuela da OEA [Organização dos Estados Americanos]”, ressaltou o visitante. “Pois agora chegou a hora de agir com mais firmeza”.

De acordo com fontes do Palácio do Planalto, o tom de Pence causou certo mal-estar entre integrantes do governo brasileiro, que não esperavam cobranças do representante de Washington em sua declaração à imprensa. Em vez, disso, eles preferiam promessas de pronta resolução do problema das crianças brasileiras em situação irregular no território norte-americano.

Na visão de Washington, o líder chavista de Caracas “destruiu a democracia” em seu país e instaurou uma “ditadura brutal” na Venezuela.

Temer, por sua vez, preferiu se concentrar na crise humanitária que levou dezenas de milhares de venezuelanos a fugirem para outros países da região – atualmente, estima-se que ao menos 50 mil deles já escaparam para o Brasil.

“Ambos lamentamos a crise humanitária que atravessa a Venezuela”, destacou o presidente. “Eu falei dos venezuelanos que buscam melhores condições de vida no Brasil.” Nesta quarta-feira, Pence deve visitar um abrigo para deslocados externos em Manaus (AM).

Ele já anunciou uma doação de US$ 10 milhões dos Estados Unidos – cerca de 10% desse montante deve vir diretamente para o Brasil. O objetivo é contribuir financeiramente para a acolhida de refugiados venezuelanos.

Pence afirmou que os EUA impuseram as mais duras sanções da história contra membros do regime venezuelano e agradeceu a UE por ter adotado na segunda-feira sanções sobre outros 11 integrantes do governo.

Imigração

Ao lado de Michel Temer, Mike Pence pediu que latino-americanos não tentem entrar nos Estados Unidos se não tiveram condições de fazer isso de forma legal. “Queremos que vocês e suas nações prosperem e floresçam”, declarou, referindo-se a imigrantes de países como Honduras, Guatemala e El Salvador, na América Central.

O vice de Trump também garantiu que Washington e Brasília estão trabalhando para reunir as famílias separadas pela política de “tolerância zero” do atual governo norte-americano, que separou mais de 2 mil crianças de seus pais. Essa forma de conduzir o problema tem motivado duras críticas por parte da comunidade internacional e até mesmo dentro dos Estados Unidos.

Em declaração à imprensa após encontro com Temer e almoço no Itamaraty, Pence ainda assinou com o o presidente brasileiro um acordo para o uso da base espacial de Alcântara, no Maranhão, e se reuniu com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes.

