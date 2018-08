O vice de Lula, Fernando Haddad, voltou a prometer a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos

O candidato a vice-presidente da República na chapa do PT, Fernando Haddad, voltou a prometer a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Ele participou, no sábado (25), de uma caminhada de campanha no município de Viana, no interior do Maranhão, de braços dados com o governador maranhense Flávio Dino (PCdoB), que disputa a reeleição.

Ao final da caminhada, Haddad e Dino participaram de um comício na área central da cidade. Ao discursar, o vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a prometer que, casos eles vençam a eleição, vão isentar o imposto de renda dos contribuintes que ganham até cinco salários mínimos.

“Não é um capricho. Quem ganha até cinco salários mínimos, se tiver uma rendazinha, vai para o mercado comprar. Vai para o mercado comprar, o industrial vai ter que contratar um funcionário para produzir mais e a economia começa a rodar”, ressaltou o petista, cercado de aliados políticos no centro de Viana, município localizado a 217 quilômetros de São Luís .

Haddad também prometeu mais uma vez que, se eleitos, ele e Lula vão pressionar os bancos a reduzirem os juros aos consumidores. Segundo ele, os bancos que cobrarem juros mais altos, vão pagar mais impostos. Já os que baixarem os juros, pagarão menos tributos.

“Todo mundo está com o nome sujo por causa dos juros dos bancos. Se os juros fossem decentes, a pessoa ia lá, pegava um empréstimo e pagava o que deve e parcelava a dívida para comprar uma geladeira, um carrinho, uma moto. Esse juro alto tem que acabar no Brasil”, discursou.

“Olha o que o Lula bolou: quanto mais juros o banqueiro cobrar, mais imposto ele vai pagar. Quanto menos juros o banqueiro cobrar, menos impostos ele vai pagar”, complementou.

O Maranhão é governado desde 2014 pelo PC do B, histórico aliado petista que, mais uma vez, se coligou com o PT na corrida pelo Palácio do Planalto. A deputada estadual Manuela D’Ávila (PCdoB-RS) é cotada para vice na chapa petista caso Lula não tenha o registro da candidatura aprovado pela Justiça Eleitoral.

Em meio à caminhada eleitoral em Viana, apoiadores da chapa petista gritavam “Haddad, guerreiro do povo brasileiro”. O candidato a vice parou algumas vezes para cumprimentar e posar para fotos ao lado de eleitores.

Agenda no Nordeste

Ex-prefeito de São Paulo, Haddad cumpre agenda eleitoral no Maranhão desde sexta-feira (24). No primeiro dia de campanha no Estado, ele participou de comício em São Luís no qual estavam políticos aliados de PCdoB, PDT e PROS.

Lula não está podendo fazer campanha porque está preso desde abril em uma cela especial da superintendência da PF (Polícia Federal) em Curitiba. Ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá (SP). Como foi condenado por um tribunal de segunda instância, o petista é considerado inelegível, com base na Lei da Ficha Limpa.

A candidatura de Lula foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e é alvo de 16 contestações. Até o julgamento delas, a candidatura continua válida.

Com o ex-presidente da República detido na capital paranaense, Haddad é quem tem viajado pelo País para fazer campanha em nome de Lula. O candidato a vice priorizou nesta primeira semana de campanha Estados da Região Nordeste, principal base eleitoral do ex-presidente. Além do Maranhão, Haddad cumpriu agenda na última semana na Paraíba e em Sergipe.

