O vice-governador de Roraima foi acusado de receber dinheiro para renunciar

O governo de Roraima acusou o vice-governador, Paulo César Quartiero, de receber R$ 500 mil para renunciar, em uma manobra que favoreceria o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Jalser Renier. Quartiero entregou o cargo na sexta-feira e nega a acusação, afirmando que tomou uma decisão pessoal.

Paulo César Quartiero, sem partido, foi vice-governador de Roraima durante três anos. Ao renunciar ao cargo, alegou incompatibilidade com a gestão da governadora Suely Campos do Partido Progressista.

“Nós prometemos uma coisa e fizemos outra, isso se chama estelionato”, disse ele.

Depois da renúncia, policiais fizeram uma vistoria no prédio da Vice-Governadoria. Lá a secretária de Segurança afirma que foi encontrado um cheque de R$ 500 mil, assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Jalser Renier, do Solidariedade. Segundo ela, o cheque estava dentro de uma bolsa, junto com um cartão bancário do ex-vice-governador.

“Aqui existem todos os indícios de que houve a venda do cargo de vice-governador e é isso que a gente já começou a apurar”, disse a secretária de Segurança, Giuliana de Castro.

Sem vice, quem assume o Estado em caso de afastamento da governadora é o presidente da Assembleia Legislativa, Jalser Renier, que seria o dono do cheque, segundo a secretária de Segurança. Renier disse que vai dar prosseguimento a um pedido de impeachment da governadora Suely Campos.

No sábado, a governadora declarou que a renúncia de Quartiero faz parte de um complô. “É um caso gravíssimo, está evidente que houve a compra da renúncia do vice-governador pelo presidente da Assembleia. Espero que a polícia apure com muito rigor, o Ministério Público e o Judiciário”, disse Suely.

Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima repudiou as denúncias. Ele declarou que o cheque foi plantado e que pertence a uma conta sem movimentação bancária e que teve o talão extraviado.

Também em nota, o ex-vice-governador de Roraima alegou que a renúncia foi uma decisão pessoal e declarou que vai buscar medidas legais contra os responsáveis pelo que chamou de “uma ação difamatória e criminosa”.

